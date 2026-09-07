Dramatyczne sceny w Chorzowie. Strażacy ewakuowali dziesiątki mieszkańców. Kilka osób w szpitalu

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-09-07 7:21

Dramatyczny wieczór w Chorzowie! W jednym z budynków wielorodzinnych wybuchł pożar. Ogień pojawił się w tablicy rozdzielczej, a sytuacja była na tyle poważna, że konieczna była ewakuacja około 30 mieszkańców. Cztery osoby podtruły się dymem i trafiły do szpitala. Na miejscu interweniowały trzy jednostki straży pożarnej.

Wóz strażacki z rozwiniętymi wężami podczas akcji. O pożarze w Chorzowie przeczytasz na Eska Śląskie.
Autor: Ochotnicza Straż Pożarna w Konstancinie-Jeziornie/ Facebook zdj. ilustracyjne

Pożar w Chorzowie. Mieszkańcy musieli opuścić budynek

Niespokojny wieczór w Chorzowie. W niedzielę, 6 września doszło do pożaru w jednym z budynków wielorodzinnych przy ul. Łukasińskiego w dzielnicy Batory. Ogień pojawił się w tablicy rozdzielczej i szybko się rozprzestrzenił. Na miejsce natychmiast skierowano wielu strażaków.

Informację jako pierwszą podało Radio Piekary.

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Ewakuowano 30 osób

Kiedy służby dotarły na miejsce, pożar był już rozwinięty. Konieczna była ewakuacja mieszkańców trzykondygnacyjnego budynku. Strażacy wyprowadzili z obiektu około 30 osób.

— O godzinie 20:15 wpłynęło do nas zgłoszenie o zadymieniu na klatce schodowej w budynku przy ulicy Łukasińskiego 7. Po przybyciu zastępów na miejsce okazało się, że pożarem objęta jest skrzynka rozdzielcza w budynku, a zadymiona została cała klatka schodowa. Mieszkania były niezadymione, a lokatorzy przebywali w swoich mieszkaniach — przekazał redakcji ESKI kpt. Michał Adamek, rzecznik KM PSP w Chorzowie.

Jak dodał, po ugaszeniu pożaru przeprowadzono ewakuację mieszkańców i sprawdzono budynek pod kątem obecności tlenku węgla. Cztery osoby, ze względu na złe samopoczucie, zostały decyzją ratowników medycznych przewiezione do szpitala. Jedna z mieszkanek wraz z małym dzieckiem udała się natomiast do szpitala na własną rękę, aby profilaktycznie sprawdzić stan zdrowia dziecka.

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Mieszkańcy nie mogli wrócić do swoich mieszkań

Po zakończeniu akcji lokatorzy nie mogli wrócić do budynku. W wyniku zdarzenia odłączono prąd i gaz, a dodatkowo zakręcono wodę. Część mieszkańców udała się więc do swoich rodzin.

Dwie rodziny otrzymały natomiast lokale zastępcze zapewnione przez Urząd Miasta.

Okoliczności i przyczyna pożaru będą ustalane.

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