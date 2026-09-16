Śmierć funkcjonariusza służby więziennej na stacji paliw. Prokuratura ujawnia nowe informacje

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-09-16 13:20

Prokuratura w Częstochowie wszczęła śledztwo w sprawie wstrząsających wydarzeń na stacji benzynowej w miejscowości Miedźno. We wtorek 15 września znaleziono tam zwłoki 34-letniego funkcjonariusza służby więziennej, który prawdopodobnie zastrzelił się przy użyciu służbowej broni.

Do dramatycznych wydarzeń doszło we wtorek, 15 września 2026 roku. Tragiczna sytuacja miała miejsce podczas transportu więźnia. Dwóch strażników więziennych przewoziło osadzonego z Aresztu Śledczego w Częstochowie do Zakładu Karnego w Wąsoszu.

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W miejscowości Miedźno kierujący zjechał na stację paliw, celem skorzystania z toalety. Z uwagi na to, że mężczyzna przez dłuższy czas nie wracał do pojazdu, drugi z funkcjonariuszy poprosił obsługę stacji i otwarcie toalety. W pomieszczeniu pracownicy stacji ujawnili zwłoki mężczyzny - informuje prokurator Tomasz Ozimek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Na miejsce wezwano odpowiednie służby.

Przybyły na miejsce prokurator przeprowadził oględziny zwłok i oględziny miejsca zdarzenia. W wyniku tych czynności ujawnił na zwłokach ranę postrzałową oraz znajdującą się obok służbową broń palną. Na miejscu zdarzenia przesłuchano już pierwszych świadków oraz zabezpieczono zapisy monitoringu - informuje prokurator Ozimek.

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Częstochowska Prokuratura Rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia mężczyzny do targnięcia się na własne życie, poprzez namowę lub udzielenie pomocy. Jak wyjaśnia prokurator, w przypadku podejrzenia targnięcia się na własne życie, śledczy rutynowo przyjmują taką kwalifikację prawną czynu.

Służby szczegółowo wyjaśnią przyczyny śmierci młodego strażnika.

W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzny. Ponadto przesłuchiwani będą świadkowie, którzy mogą posiadać wiedzę na temat przedmiotowej sprawy. Prokurator uzyska także od Służby Więziennej dokumentację, dotyczącą zatrudnienia funkcjonariusza, w szczególności w zakresie odbytych przez niego badań lekarskich

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  • Bezpłatna linia dla dzieci i młodzieży w kryzysie: 116 111
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  • Infolinia Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie w przeżywaniu żałoby: 800 108 108
  • Fundacja Tumbo Pomaga – pomoc dla najmłodszych po stracie bliskich: 800 111 123
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