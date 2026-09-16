Awaria sparaliżowała kolej. Pasażerowie kipią ze wściekłości! "Totalny chaos"

Brak zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym od godziny 3:00 rano powoduje poważne utrudnienia na kolei w województwie śląskim.

Awaria dotyczy odcinka od Chorzowa Batorego po Katowice Ligota, Mysłowice i Będzin, a opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa.

Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów, a bilety Kolei Śląskich są honorowane w transporcie GZM; pasażerowie proszeni są o sprawdzanie aktualnych informacji na stronie www.kolejeslaskie.pl.

Opóźnienia pociągów na Śląsku zaczęły lawinowo rosnąć już od pierwszych porannych kursów, uderzając w tysiące osób próbujących dotrzeć do pracy, szkół i na uczelnie. Najgorsza sytuacja panuje obecnie w samym sercu śląskiej metropolii. Poważne problemy techniczne występują na kluczowym odcinku od stacji Chorzów Batory aż po Katowice Ligotę, Mysłowice oraz Będzin. To właśnie w tych miejscach ruch został najbardziej sparaliżowany.

Służby techniczne niezwłocznie przystąpiły do lokalizowania i usuwania usterki, jednak naprawa tak skomplikowanych systemów sterowania ruchem wymaga czasu. Pasażerowie oczekujący na stacjach z niepokojem patrzą na tablice odjazdów, na których czas opóźnień kolejnych składów stale rośnie. W niektórych przypadkach opóźnienia sięgnęły już 2 godzin.

- Totalny chaos jest. Stoję już 1,5 godziny - powiedział reporterowi Radia Eska jeden z pasażerów.

Gdzie obowiązują bilety Kolei Śląskich? Wprowadzono nadzwyczajne, wzajemne honorowanie w całej GZM

W związku z narastającym kryzysem transportowym regionalni przewoźnicy musieli natychmiast wdrożyć procedury awaryjne, aby ułatwić pasażerom przemieszczanie się po zablokowanym regionie. O szczegółach wprowadzonych rozwiązań poinformował przedstawiciel śląskiego przewoźnika kolejowego.

„Problemy występują na odcinku od Chorzowa Batorego po Katowice Ligota, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety Kolei Śląskich są również honorowane w transporcie GZM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – przekazał w oficjalnym komunikacie Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.

Dzięki tej decyzji pasażerowie, którzy utknęli na zablokowanych stacjach, mogą korzystać z alternatywnych środków transportu miejskiego. Wszystkie autobusy, tramwaje oraz trolejbusy kursujące pod szyldem Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM) na obszarze GZM przyjmują podróżnych posiadających ważne bilety kolejowe.

Przedstawiciele kolei ostrzegają, że z powodu rozległego obszaru awarii odwołane pociągi oraz wielominutowe opóźnienia mogą występować na terenie całego województwa śląskiego przez najbliższe godziny. Służby apelują do wszystkich podróżnych o dokładne planowanie tras i regularne sprawdzanie aktualnych informacji o utrudnieniach, które są na bieżąco publikowane na oficjalnej stronie internetowej www.kolejeslaskie.pl.

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