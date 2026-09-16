Jest kolejny polski milioner! Gigantyczna wygrana w Eurojackpot padła w tym mieście

Wyniki wtorkowego losowania Eurojackpot z 15 września

Podczas ostatniego losowania Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 5, 6, 10, 27, 42 oraz 1 i 8. Mimo że nikt nie zdobył głównej nagrody, nie zabrakło pokaźnych zwycięstw. Wśród szczęśliwców, którzy trafili wygrane drugiego stopnia, znalazł się jeden mieszkaniec naszego kraju.

Zabrze świętuje! Szczęśliwiec wygrywa wielkie pieniądze

Najwyższe wygrane II stopnia powędrowały do graczy z Niemiec oraz Polski. Zwycięski zakład w naszym kraju został zawarty w punkcie Lotto zlokalizowanym przy ulicy Szkubacza w Zabrzu. Szczęśliwiec wzbogacił się o kwotę pozwalającą na całkowitą zmianę dotychczasowego życia i realizację wielu marzeń.

Piątkowe losowanie Eurojackpot. Pula nagród rośnie do 260 mln euro

Brak wygranej pierwszego stopnia zwiastuje dalszy wzrost kumulacji. Z tego powodu w najbliższy piątek, 18 września, w puli na główne wygrane znajdzie się aż 260 milionów euro. Tak gigantyczna suma rozgrzewa wyobraźnię graczy na całym kontynencie, sprawiając, że nadchodzące losowanie będzie niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem tygodnia.

Na co można przeznaczyć 3,8 miliona złotych?

Wysokość polskiej wygranej drugiego stopnia wynosi około 3,8 miliona złotych – są to środki dające niesamowite możliwości finansowe.

Dzięki takiej sumie można kupić:

nowoczesne mieszkanie w centrum metropolii,

luksusowe auta najlepszych marek,

długie wakacje w najodleglejszych zakątkach świata,

solidną inwestycję, np. w rynek nieruchomości, lub własną firmę.

To nie tylko gwarancja nowego stylu życia, ale przede wszystkim spokój finansowy na długie lata.

Ile lat potrzeba na zarobienie takiej kwoty?

Biorąc pod uwagę obecną średnią krajową, wynoszącą około 8 tysięcy złotych brutto miesięcznie, zdobycie kwoty 3,8 miliona złotych z samego wynagrodzenia wymagałoby pracy przez niemal cztery dziesięciolecia.

Wygrana w takiej grze pozwala więc jednorazowo uzyskać środki, które przeciętny Polak odkładałby przez całe swoje zawodowe życie.

Zasady gry w Eurojackpot

Eurojackpot to loteria o zasięgu międzynarodowym, w której uczestniczą gracze z kilkunastu krajów Europy.

Zadaniem gracza jest wybranie 5 z 50 liczb podstawowych oraz 2 z 12 liczb dodatkowych.

Kwoty wygranych są uzależnione od liczby poprawnie wytypowanych liczb, a wartości pul na główne wygrane mogą sięgać setek milionów euro.

Losowania są przeprowadzane we wtorki oraz piątki, a kupony można nabyć tradycyjnie w punktach sprzedaży Lotto, jak również w internecie.

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