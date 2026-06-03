Nastolatka potrącona przez auto. Kierowcy przejeżdżali obok obojętnie

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 23 maja po godzinie 8.00 na ulicy Parkowej w Świerklańcu. Jak ustalili policjanci, 17-letnia mieszkanka Nowego Chechła wbiegła na oznakowane przejście dla pieszych, gdzie została potrącona przez samochód marki Lancia kierowany przez 53-letnią mieszkankę Rudy Śląskiej.

Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu. Nagranie, które policja opublikowała ku przestrodze za zgodą PKM Świerklaniec, pokazuje jednak coś jeszcze. Widać na nim nie tylko moment potrącenia nastolatki, ale również reakcje innych uczestników ruchu drogowego.

To właśnie one budzą największe emocje. Na nagraniu widać, że gdy ranna dziewczyna leży na jezdni, część kierowców przejeżdża obok miejsca zdarzenia, nie zatrzymując się, by sprawdzić, czy potrzebna jest pomoc. Takie zachowanie może szokować, zwłaszcza że w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia obowiązek udzielenia pomocy wynika wprost z przepisów prawa.

Obowiązek udzielenie pierwszej pomocy wciąż aktualny

Policjanci przypominają, że zgodnie z art. 162 Kodeksu karnego osoba, która nie udziela pomocy człowiekowi znajdującemu się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mimo że może to zrobić bez narażania siebie lub innych, podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności.

Mundurowi apelują o odpowiedzialność i reagowanie w sytuacjach zagrożenia. W przypadku zauważenia wypadku należy przede wszystkim zadbać o własne bezpieczeństwo, zabezpieczyć miejsce zdarzenia, wezwać służby ratunkowe pod numer 112 i, jeśli jest to konieczne, udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu do czasu przyjazdu ratowników.

Policja podkreśla, że kilka minut poświęconych na reakcję może uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie. Obojętność w takich sytuacjach może mieć tragiczne konsekwencje.