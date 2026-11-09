Zwłoki znalezione w Czechowicach-Dziedzicach. Jakie są wyniki badań DNA?

Śledczy od poniedziałku, 2 listopada, intensywnie pracowali nad ustaleniem tożsamości ludzkich szczątków znalezionych na posesji przy ulicy Narutowicza w Czechowicach-Dziedzicach.

Makabrycznego odkrycia dokonano jeszcze przed południem w trakcie rozbiórki garażu. Z uwagi na to, że ciało było już w zaawansowanym stanie rozkładu, na miejsce od razu wezwano funkcjonariuszy policji, którzy pod nadzorem prokuratora wykonali wszystkie konieczne czynności procesowe.

Sprawa od pierwszych chwil wywołała ogromne poruszenie, co ma bezpośredni związek z niewyjaśnionym dotąd zaginięciem młodej Karoliny Wróbel, która 3 stycznia 2025 roku opuściła swoje mieszkanie w Czechowicach-Dziedzicach i zniknęła bez śladu.

Z ustaleń wynika, że posesja, na której ujawniono zwłoki, jest oddalona o około trzy kilometry od miejsca zniknięcia kobiety.

Kluczową kwestią w tym śledztwie pozostaje odpowiedź na pytanie, kim dokładnie jest odnaleziona zmarła osoba. Znamy odpowiedź.

- Prokurator przeprowadził oględziny w miejscu odnalezienia zwłok, zarządził przeprowadzenie sekcji oraz zlecił wykonanie badań genetycznych. Wyniki przeprowadzonej sekcji zwłok oraz badań DNA potwierdziły, że ujawnione zwłoki należą do mężczyzny. Jego tożsamość nie została dotychczas ustalona - przekazał prok. Aleksander Duda, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Szczątki w Czechowicach-Dziedzicach. Policja o stanie rozkładu ciała

Z nieoficjalnych ustaleń, do których nasza redakcja dotarła wczoraj, wynikało, że już w pierwszych godzinach po dokonaniu odkrycia przypuszczano, iż odnalezione zwłoki mogą należeć do kobiety.

Mundurowi nie potwierdzali jednak tych doniesień. Rzecznik prasowy bielskiej komendy, Sławomir Kocur, tłumaczył w rozmowie z Radiem ESKA, że daleko posunięty rozkład ciała uniemożliwił określenie płci wyłącznie na podstawie wstępnych oględzin.

Przedstawiciel komendy z Bielska-Białej brał osobisty udział w czynnościach realizowanych w miejscu odnalezienia zwłok.

„Ciężko stwierdzić, czy mamy do czynienia z kobietą, czy z mężczyzną, bo ciało w znacznym stopniu było rozłożone” – mówił ESCE podkom. Sławomir Kocur.

Policjant zwracał także uwagę na fakt, że w rozbieranym budynku często chroniły się osoby w kryzysie bezdomności. Śledczy nie mogli więc wykluczyć scenariusza, w którym szczątki należą do kogoś zupełnie niezwiązanego ze sprawą zaginionej Karoliny Wróbel.

Warto jednak podkreślić, że zgodnie z wiedzą naszej redakcji, w ostatnich miesiącach w tej okolicy nie zgłoszono żadnych innych niewyjaśnionych zaginięć, które można by bezpośrednio połączyć z poniedziałkowym znaleziskiem.

Zaginięcie Karoliny Wróbel z Czechowic-Dziedzic. Kobieta wyszła tylko po bułki

Historia zniknięcia Karoliny Wróbel już od blisko dwóch lat stanowi jedną z najbardziej tajemniczych zagadek kryminalnych na terenie województwa śląskiego.

Mieszkająca w Czechowicach-Dziedzicach 24-letnia matka dwóch chłopców przepadła 3 stycznia 2025 roku. Kobieta opuściła wówczas lokal, by udać się do pobliskiego sklepu po bułki, i choć miała wrócić za chwilę, już nigdy nie pojawiła się w domu.

Ślad po 24-latce całkowicie się urwał. Służby zorganizowały wielką akcję poszukiwawczą, w którą zaangażowano zastępy strażaków, policjantów, ratowników oraz wyspecjalizowane grupy poszukiwawcze.

Uwaga prowadzących sprawę skoncentrowała się zwłaszcza na stawie Błaskowiec, ponieważ jedna z hipotez zakładała ukrycie ciała kobiety właśnie w tym akwenie.

Wspomniany zbiornik wodny był wielokrotnie sprawdzany. Jesienią 2025 roku służby zdecydowały się nawet na całkowite spuszczenie wody i dokładne przeszukanie dna, co jednak nie doprowadziło do odnalezienia zaginionej.

Poniżej przypominamy szczegóły pokazujące, jak przebiegały dotychczasowe poszukiwania Karoliny Wróbel.

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Sprawa Karoliny Wróbel. Podejrzany o zabójstwo Patryk B. opuścił areszt

W toku śledztwa dotyczącego zniknięcia Karoliny Wróbel służby zatrzymały jej współlokatora, Patryka B., któremu prokuratura postawiła zarzut zabójstwa 24-letniej kobiety. Z wcześniejszych informacji wynikało, że mężczyzna najpierw przyznał się do winy, lecz później wycofał złożone wyjaśnienia.

Od tamtego momentu podejrzany konsekwentnie zapewnia o swojej niewinności. Choć w październiku 2025 roku Patryk B. wyszedł na wolność z aresztu, to ciążący na nim zarzut zabójstwa nadal nie został wycofany.