Pociąg PKP Intercity nagle zatrzymany pod Częstochową. Policja bada ślady po pocisku

Uszkodzona szyba w pociągu PKP Intercity pod Częstochową. Wygląda jak ślad po kuli

Incydent miał miejsce wieczorem w niedzielę, 8 listopada. Skład IC nr 4124/5 „Chemik” realizował kurs na trasie z Katowic do Płocka. Kiedy pociąg znajdował się w okolicach stacji Rudniki pod Częstochową, załoga zauważyła zniszczoną szybę w jednym z wagonów i podjęła interwencję.

Z doniesień lokalnych mediów wynika, że problem dotyczył czwartego wagonu. Pękła wyłącznie zewnętrzna tafla szkła, podczas gdy warstwa wewnętrzna od strony przedziału pozostała nienaruszona. Portal klobucka.pl opublikował na Facebooku fotografie, na których zniszczenia wyglądają jak ślad po pocisku.

Pociąg natychmiast unieruchomiono i zaalarmowano funkcjonariuszy policji. Mundurowi na miejscu wykonali szczegółowe oględziny, a także zabezpieczyli ślady niezbędne do wyjaśnienia okoliczności powstania szkody.

Policja w Częstochowie bada sprawę pociągu „Chemik” i uspokaja nastroje

W sieci, szczególnie w serwisach X oraz Facebook, szybko zaczęły pojawiać się liczne teorie i domysły na temat potencjalnego strzelca. Wśród części użytkowników wybuchła panika, a niektórzy próbowali łączyć incydent spod Częstochowy z tragicznym zamachem w Krakowie. Funkcjonariusze policji tonują jednak te nastroje.

„Pociąg został zatrzymany około godz. 19.20. Faktycznie, jakiś przedmiot uszkodził boczną szybę. Nie wiemy jednak z czego dokładnie strzelano, mógł to być kamień, pocisk z procy lub wiatrówki. Trwa obecnie ustalanie miejsca, skąd mógł paść strzał oraz kto jest za to odpowiedzialny” - mówi w rozmowie z „Super Expressem” podkom. Barbara Poznańska, oficer prasowy KMP w Częstochowie.

Chociaż mundurowi dokładnie przeszukali teren podczas oględzin, nie odnaleźli przedmiotu, który uderzył w szybę składu.

Spółka PKP Intercity przekazała, że usterka techniczna wymusiła odwołanie pociągu „Chemik” na trasie od Rudnik koło Częstochowy do stacji Łódź Widzew. Pierwszy komunikat o problemach opublikowano o godzinie 19.57, a kolejną aktualizację podano o godzinie 20.46.

Podróżni otrzymali możliwość dalszej jazdy na pokładzie dwóch pociągów regionalnych. Były to składy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej nr 41414 oraz Polregio nr 41224.

W obu wymienionych pociągach uznawano bilety zakupione w PKP Intercity. Pasażerowie zostali skierowani do stacji Łódź Fabryczna, natomiast ze stacji Łódź Widzew przewoźnik zorganizował skład zastępczy jadący do Płocka.