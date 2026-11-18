Sylwester Suszek zniknął 10 marca 2022 roku. Ostatni raz widziano go w bazie paliwowej w Czeladzi.

Według ustaleń Onetu biznesmen miał zostać przewieziony do Piekar Śląskich i tam zamordowany.

W sprawie zarzuty usłyszeli Marian W. oraz Anna P. Ciała Suszka nadal nie odnaleziono.

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Zniknął po spotkaniu w bazie paliwowej

Sylwester Suszek był twórcą giełdy kryptowalut BitBay, która później zmieniła nazwę na Zondacrypto. 10 marca 2022 roku pojawił się w bazie paliwowej w Czeladzi. Obiekt należał do Mariana W., znanego jako „Maniek”, z którym Suszek utrzymywał kontakty biznesowe i prywatne.

Tego dnia około południa biznesmen rozmawiał jeszcze ze swoją partnerką. Niedługo później jego telefon przestał działać. Od tamtej pory nie nawiązano z nim kontaktu.

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Sylwester Suszek został zamordowany w Piekarach Śląskich?

Jak opisuje Onet, śledczy odtworzyli prawdopodobną trasę, którą miał pokonać zaginiony biznesmen. Według tych ustaleń z Czeladzi przewieziono go do bazy transportowej w Piekarach Śląskich, prowadzonej przez braci Mariana W. Tam miało dojść do zabójstwa.

Na terenie obiektu znaleziono ludzkie ślady biologiczne. Są obecnie badane.

– Na terenie tej bazy odkryliśmy ludzkie ślady biologiczne. Są obecnie badane, ale wszystko wskazuje na to, że tylko tyle zostało z Suszka – powiedział informator Onetu związany z prokuraturą.

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W sprawie zarzut bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka usłyszał Marian W., pseudonim „Maniek”, właściciel bazy paliwowej w Czeladzi. Z kolei Anna P., formalna prezeska spółki prowadzącej ten obiekt i współpracowniczka Mariana W., usłyszała zarzut związany z demontażem i ukryciem lub zniszczeniem nagrań monitoringu.

Według informatora Onetu motywem zbrodni miały być pieniądze. Suszek mógł wiedzieć zbyt dużo, a jego zniknięcie miało ułatwić przejęcie należących do niego spółek i majątku. Tak długo, jak pozostawał osobą zaginioną, jego bliscy nie mogli formalnie występować o spadek.

Ciała biznesmena do tej pory nie odnaleziono. Śledczy nadal badają zabezpieczone ślady i próbują wyjaśnić, co wydarzyło się w marcu 2022 roku.

Źródło: Onet