Fałszywy ksiądz w Wodzisławiu Śląskim zbierał pieniądze na remont kościoła

Dla przestępców nie ma żadnych granic ani świętości. Na terenie Wodzisławia Śląskiego pojawił się niezidentyfikowany mężczyzna ubrany w sutannę, który odwiedzał domy oraz mieszkania pod pretekstem zbiórki funduszy na renowację lokalnej świątyni. Czujność parafian obudził jednak fakt, że księża nie ogłaszali takiego przedsięwzięcia w trakcie nabożeństw. Zaniepokojeni mieszkańcy od razu zgłosili sprawę proboszczowi, który przyjął te doniesienia z ogromnym zaskoczeniem.

Kokoszyce. Proboszcz ostrzega przed oszustem podającym się za księdza

Ksiądz Grzegorz Wita, stojący na czele parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi w Kokoszycach, zamieścił w sieci specjalny komunikat informujący lokalną społeczność o zuchwałej próbie wyłudzenia gotówki. Kapłan wyraźnie zaznaczył, że zapowiadane wizyty duszpasterskie, znane jako kolęda, rozpoczną się dopiero z końcem listopada. Aby uchronić wiernych przed kolejnymi naciągaczami, w domach pojawią się wyłącznie proboszcz oraz drugi ksiądz posługujący w tej parafii.

Jak rozpoznać fałszywego księdza w Wodzisławiu Śląskim? Zdradza go jeden szczegół

Ksiądz Grzegorz Wita postanowił ułatwić parafianom identyfikację przebierańca i w dość żartobliwym tonie wskazał na pewną charakterystyczną cechę wyglądu, która pozwala błyskawicznie odróżnić go od grasującego po okolicy naciągacza.

„Mam nadzieję, że mnie jeszcze rozpoznajecie... Nadal nie mam wąsa (a który ponoć nosi ów dziwny Gość). Bądźcie przezorni i ostrożni. Wszystkiego najlepszego!” – napisał duchowny w mediach społecznościowych.

Policja trzyma rękę na pulsie

Jak poinformował ksiądz proboszcz w rozmowie z rozgłośnią Radio90, o całym incydencie z fałszywym duchownym został już powiadomiony lokalny dzielnicowy.

„W pewnej części ulicy się to dokonywało. I też takie dobre sygnały, bo też i od razu pan dzielnicowy gdzieś tam zadziałał i dosyć szybko się rozeszły te wiadomości, więc trochę to traktuję jak taką szczepionkę na odporność i dla przypomnienia, żeby nie być po prostu naiwnym, a zarazem właśnie dbać o te relacje wspólne i pomagać sobie nawzajem” – przekazał duchowny na antenie Radio90.

Wkrótce dla lokalnej społeczności zostanie prawdopodobnie zorganizowane spotkanie z udziałem dzielnicowego. Funkcjonariusz przybliży na nim sposoby działania przestępców i wyjaśni, jak skutecznie chronić się przed tego typu przebierańcami. Ze swojej strony również gorąco apelujemy o zachowanie maksymalnej ostrożności.