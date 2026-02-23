Studentka z Krakowa zamordowana. Oskarżony uniewinniony. Matka żyje w cieniu tragedii

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-02-23 17:04

Brutalne zabójstwo studentki z Krakowa, siedem lat aresztu dla oskarżonego i spektakularne uniewinnienie. Po ponad dwóch dekadach sprawa Katarzyny Z. znów wraca na wokandę – tym razem Robert Janczewski żąda od państwa ponad 22 milionów złotych, a matka ofiary w ciszy zmaga się z traumą i czeka na ostateczny finał.

Oskarżali go zabicie studentki z Krakowa. Robert Janczewski chce ponad 22 miliony zł odszkodowania

i

Autor: Przemysław Gluma/Super Express

Studentka z Krakowa została brutalnie zamordowana. Sprawca wciąż na wolności

Przez ponad dwie dekady ta sprawa nie daje spokoju ani rodzinie, ani opinii publicznej. Brutalne zabójstwo 23-letniej Katarzyny Z., studentki z Krakowa, do dziś pozostaje jednym z najbardziej wstrząsających i zagadkowych śledztw w Polsce.

W listopadzie 1998 r. młoda kobieta znika bez śladu. Kilka tygodni później z nurtu Wisły wyłowiono fragmenty ludzkiej skóry. Eksperci nie mieli wątpliwości – to szczątki Katarzyny. Śledczy oceniali, że sprawca działał z wyjątkowym okrucieństwem i wiedzą, która wskazywała na precyzję i przygotowanie. W 2000 r. śledztwo umorzono – nie wykryto sprawcy.

Sprawa wróciła po 12 latach. W 2017 r. zatrzymano Roberta Janczewskiego. Prokuratura oskarżyła go o zabójstwo i profanację zwłok. Według aktu oskarżenia miał zamordować studentkę, obedrzeć jej ciało ze skóry, rozczłonkować je i wrzucić do Wisły. Trafił do tymczasowego aresztu. Spędził tam siedem długich lat. W warunkach zaostrzonego rygoru.

W 2022 r. zapadł wyrok: dożywocie. Jednak dwa lata później Sąd Apelacyjny uniewinnił Janczewskiego. Uznał, że materiał dowodowy – oparty głównie na poszlakach – nie daje podstaw do skazania. Prokuratura nie składa broni. Domaga się kasacji i wznowienia procesu przed Sądem Najwyższym.

W drugiej połowie lutego 2026 roku Robert Janczewski znów stanął przed sądem. Tym razem jako powód. Oskarża państwo o bezprawne pozbawienie wolności i domaga się ponad 22 milionów złotych zadośćuczynienia. Proces toczy się w Katowicach.

Zobaczcie zdjęcia z rozprawy w galerii poniżej.

Oskarżali go zabicie studentki z Krakowa. Robert Janczewski chce ponad 22 miliony zł odszkodowania
Galeria zdjęć 40

Matka zamordowanej studentki odcięła się od sprawy. Przez lata cierpiała katusze

Po drugiej stronie pozostaje matka Katarzyny Z. Pani Bogusława przez lata walczyła o prawdę. – 21 lat czekałam na ten dzień – mówiła w 2020 r., gdy zapadał jeden z wyroków. Dziś, jak ujawnia jej pełnomocnik w rozmowie z „Faktem”, świadomie odsunęła się od sprawy i życia publicznego.

– Pełna izolacja. Moja klientka świadomie izoluje się od tej sprawy – podkreśla w rozmowie z "Faktem" mec. Jan Znamiec. To sposób na przetrwanie kolejnych zwrotów akcji i życia w cieniu tragedii. Trauma nie mija, a z każdym rokiem – jak zaznacza pełnomocnik – maleją szanse na jednoznaczne rozstrzygnięcie. Dowody słabną, świadkowie zapominają, czas działa na niekorzyść prawdy.

Spór koncentruje się wokół fundamentalnej zasady prawa: domniemania niewinności. – Przy cieniu jakiejkolwiek wątpliwości lepiej wypuścić stu winnych niż skazać jednego niewinnego – przypomina adwokat.

Jednak dla matki Katarzyny ta sprawa to nie teoria prawa, lecz osobisty dramat. Z jednej strony uniewinniony mężczyzna domagający się milionów od państwa. Z drugiej – nierozliczona zbrodnia i pytanie, które wciąż pozostaje bez odpowiedzi: kto zabił jej córkę?

Ta historia wciąż nie ma finału. I wciąż budzi emocje.

Polecany artykuł:

Robert Janczewski żąda milionów od państwa. Siedział 7 lat za kratami
Śląsk Radio ESKA Google News
kraków
zaginiona studentka
morderstwo