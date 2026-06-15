Strzelał z wiatrówki w pobliżu szlaku górskiego

Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielę, 14 czerwca w pobliżu Hołcyny w Brennej. Spokojne miejsce, często wybierane przez turystów spragnionych relaksu wśród natury, zamieniło się w pole prawdziwej bitwy wymagającej błyskawicznej reakcji odpowiednich służb.

Jak informuje portal cieszyn.news, sprawcą całego zamieszania miał być 21-letni mieszkaniec Brennej. Ze wstępnych relacji wynika, że mężczyzna wyrażał niezadowolenie z powodu samochodów zaparkowanych przez turystów w rejonie szlaku. Jego zdaniem auta stały w niedozwolonych miejscach. Eskalacja konfliktu nastąpiła w momencie, gdy turyści wracali ze spaceru i zbliżali się do swoich pojazdów.

Z terenu pobliskiej posesji zaczęto oddawać strzały z wiatrówki w kierunku ludzi i ich samochodów. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, jednak cześć zaparkowanych pojazdów, została uszkodzona.

Służby potraktowały zawiadomienie o padających strzałach niezwykle priorytetowo. Do Brennej, jak podaje cieszyn.news, w trybie natychmiastowym skierowano kilka jednostek policji. Okoliczni mieszkańcy z niepokojem obserwowali pędzące na sygnale radiowozy i funkcjonariuszy próbujących opanować napiętą sytuację.

Napaść na funkcjonariuszy policji w Brennej

Pojawienie się mundurowych nie ostudziło zapału agresywnego 21-latka. W trakcie próby zatrzymania napastnik miał użyć niebezpiecznego narzędzia, atakując policjantów. Ostatecznie stróżom prawa udało się obezwładnić furiata, jednak trzech z nich odniosło obrażenia w wyniku tego starcia.

Stan zdrowia dwóch funkcjonariuszy wymagał przewiezienia ich do placówki medycznej w celu udzielenia specjalistycznej pomocy.

Mieszkańcy Brennej są wstrząśnięci wydarzeniami, które rozegrały się w ich zazwyczaj cichej i spokojnej okolicy. Cała sprawa wywołała ogromne poruszenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że miała miejsce w popularnym punkcie turystycznym.

Służby są w trakcie szczegółowego wyjaśniania okoliczności całego zajścia. Śledczy analizują motywy kierujące 21-latkiem, dokładny przebieg policyjnej akcji oraz szacują straty wyrządzone podczas ataku.

Wioska dyniowa w Brennej: