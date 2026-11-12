Częstochowa szykuje się do nowych wyborów. Jest projekt decyzji premiera

Częstochowę czeka kolejna polityczna batalia. Po październikowym referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego prezydenta oraz całej Rady Miasta, rozpoczęły się przygotowania do przedterminowych wyborów samorządowych.

W czwartek, 12 listopada, na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów prezydenta Częstochowy i radnych.

Z dokumentu wynika, że mieszkańcy mieliby ponownie pójść do urn w niedzielę, 24 stycznia 2027 roku.

Na razie nie jest to jednak ostateczna, formalnie zarządzona data. Projekt znajduje się na etapie konsultacji, a termin głosowania stanie się wiążący po przyjęciu i ogłoszeniu rozporządzenia.

Wyborczy kalendarz jest napięty. Kandydaci mają niewiele czasu

Projekt zawiera również harmonogram najważniejszych czynności wyborczych. Wynika z niego, że przygotowania do głosowania nabiorą tempa jeszcze przed końcem roku.

Do 10 grudnia należy zgłosić kandydatów na członków miejskiej komisji wyborczej. Z kolei do 23 grudnia, do godziny 16, komitety mają czas na przedstawienie list kandydatów do Rady Miasta.

Nazwiska osób ubiegających się o fotel prezydenta Częstochowy powinny zostać zgłoszone najpóźniej 31 grudnia do godziny 16.

Oznacza to, że kampania wyborcza przypadnie w dużej mierze na okres świąteczno-noworoczny.

Wcześniej przedstawiciele Krajowego Biura Wyborczego zwracali uwagę, że w przypadku wyborów przedterminowych kalendarz jest szczególnie wymagający. Jak informowało Radio Jura, dyrektor częstochowskiej delegatury KBW Tomasz Doruchowski podkreślał, że od momentu zarządzenia wyborów komitety będą miały niewiele czasu na dopełnienie formalności.

Kto zostanie nowym prezydentem Częstochowy? Pierwsi kandydaci już są

Choć wybory nie zostały jeszcze formalnie zarządzone, polityczna rywalizacja już się rozpoczyna.

Start w wyborach zadeklarowały dotąd dwie osoby:

Pierwszą jest Monika Pohorecka-Całka, związana z Rozwojem Plus. W zakończonej przedterminowo kadencji była radną PiS. W 2024 roku ubiegała się o stanowisko prezydenta miasta, jednak w drugiej turze przegrała z Krzysztofem Matyjaszczykiem.

Drugim zadeklarowanym kandydatem jest Łukasz Wabnic, który przedstawia się jako kandydat niezależny. W przeszłości, w latach 2010 i 2014, zdobywał mandat radnego z list SLD.

Na oficjalne decyzje pozostałych ugrupowań trzeba jeszcze poczekać.

Wśród potencjalnych kandydatów Koalicji Obywatelskiej wymieniany jest Łukasz Pabiś, obecny komisarz Częstochowy i były wiceprezydent miasta. Po objęciu tymczasowych rządów nie wykluczył udziału w wyborach. Zapowiedział, że jeśli otrzyma propozycję kandydowania, podejmie wyzwanie.

Wystawienie własnego kandydata zapowiada również komitet, który doprowadził do październikowego referendum. Na razie nie ujawniono jednak jego nazwiska.

Mieszkańcy odwołali prezydenta i całą Radę Miasta

Przedterminowe wybory są konsekwencją referendum przeprowadzonego 25 października 2026 roku.

Mieszkańcy Częstochowy zdecydowali wówczas o odsunięciu od władzy Krzysztofa Matyjaszczyka, który sprawował urząd prezydenta od 2010 roku. Odwołano również 25-osobową Radę Miasta.

Skala poparcia dla zmian była zdecydowana. Według oficjalnych danych za odwołaniem prezydenta zagłosowały 49 952 osoby, a przeciwko było 1 563 głosujących. W przypadku Rady Miasta za jej odwołaniem opowiedziało się 49 449 mieszkańców, a przeciw było 1 933.

Frekwencja przekroczyła wymagane progi, dzięki czemu oba rozstrzygnięcia były ważne.

Mieszkańcy Częstochowy zdecydowali. Prezydent i radni odwołani:

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Zarzuty korupcyjne wobec Matyjaszczyka. Były prezydent zaprzecza

Jednym z głównych powodów rozpoczęcia inicjatywy referendalnej były zarzuty korupcyjne przedstawione Krzysztofowi Matyjaszczykowi.

Od 25 lutego 2026 roku samorządowiec był objęty prokuratorskim zakazem wykonywania obowiązków prezydenta, wchodzenia do urzędu oraz kontaktowania się z jego pracownikami.

Matyjaszczyk konsekwentnie zaprzecza, by dopuścił się przestępstwa. Utrzymuje, że padł ofiarą pomówień.

Po odwołaniu z urzędu były prezydent wrócił do pracy w częstochowskim starostwie powiatowym, gdzie przez blisko 19 lat przebywał na urlopie bezpłatnym.

Do czasu wyłonienia nowych władz miastem zarządza komisarz Łukasz Pabiś, powołany przez premiera Donalda Tuska.

Jeśli wskazany w projekcie termin zostanie utrzymany, 24 stycznia 2027 roku mieszkańcy Częstochowy ponownie zdecydują, komu powierzyć władzę w mieście.