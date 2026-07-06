Śmiertelny wypadek na Śląsku! Zginęła jedna osoba [ZDJĘCIA]

Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałek, 6 lipca na ulicy Gliwickiej w Świętoszowicach. Zdarzenie miało miejsce krótko przed godziną 18.00, a jego skutkiem była niestety śmierć jednego z uczestników.

Obecnie teren zabezpieczają funkcjonariusze policji, którzy pod ścisłym nadzorem prokuratora próbują odtworzyć przebieg zdarzeń i ustalić bezpośrednie przyczyny tego dramatu.

Prowadzone przez mundurowych działania wymusiły całkowite zamknięcie ulicy Gliwickiej. Służby ostrzegają kierowców, że poważne utrudnienia w ruchu drogowym mogą utrzymać się w tym miejscu przez najbliższe kilka godzin.

Mundurowi wystosowali specjalny komunikat, w którym proszą zmotoryzowanych o zdjęcie nogi z gazu oraz wybieranie innych tras, co pozwoli uniknąć stania w ogromnych korkach wokół miejsca tragedii.

Wkrótce przekażemy kolejne ustalenia śledczych!