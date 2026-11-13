Śmiertelny wypadek w Częstochowie. 18-latek uciekał przed policją, nie żyje 17-letnia Wiktoria

Śledczy z Prokuratury Rejonowej Częstochowa Północ sfinalizowali dochodzenie w sprawie tragedii po blisko roku od tamtych wydarzeń. Prokuratura postawiła w stan oskarżenia Antoniego O., który w momencie zdarzenia miał ukończone 18 lat.

„Akt oskarżenia przeciw młodemu mężczyźnie dotyczy spowodowania śmiertelnego wypadku, w którym śmierć poniosła 17-letni dziewczyna. Za czyn zarzucany Antoniemu O. grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności” – przekazuje prok. Tomasz Ozimek, pełniący funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, pod której nadzorem toczyło się to postępowanie.

Tragiczny wypadek w Częstochowie. Antoni O. rozbił auto podczas ucieczki przed policją

Do dramatycznych wydarzeń doszło wieczorem w sobotę, 30 grudnia 2025 roku. Antoni O. prowadził Volkswagena Passata, przemierzając ulice Częstochowy, a w pojeździe towarzyszyły mu trzy koleżanki, w tym 17-letnia Wiktoria. Młodzież poruszała się ulicą Warszawską. Podczas opuszczania ronda kierowca nie włączył kierunkowskazu, co skłoniło policyjny patrol do podjęcia pościgu za samochodem. Młody mężczyzna zlekceważył jednak sygnały nakazujące zatrzymanie, zgasił światła drogowe i zaczął uciekać przed funkcjonariuszami ruchu drogowego. Szaleńcza jazda znalazła swój finał na ulicy Lourdyjskiej, gdzie na ostrym łuku 18-latek nie zapanował nad prowadzonym pojazdem. Samochód wypadł z jezdni, po czym z ogromną siłą Volkswagen uderzył w rurociąg ciepłowniczy. Rezultat zderzenia okazał się katastrofalny, ponieważ cała górna konstrukcja auta, określana potocznie jako „buda”, uległa zmiażdżeniu aż do linii szyb.

Każda z osób podróżujących passatem ucierpiała w wyniku tego uderzenia. Najbardziej krytycznych obrażeń doznała 17-letnia Wiktoria, którą natychmiast przetransportowano do placówki medycznej. Zespół lekarzy przez kilkanaście dni walczył o utrzymanie nastolatki przy życiu, jednak 14 stycznia bieżącego roku dziewczyna zmarła w szpitalu.

Antoni O. odpowie przed sądem. 18-latek prowadził samochód bez prawa jazdy

Antoni O. został po wypadku zatrzymany. Bardzo szybko ustalono powód jego ucieczki przed radiowozem, gdyż młody kierowca w ogóle nie posiadał prawa jazdy. Po przedstawieniu zarzutów 18-latek został wypuszczony do domu, co oznacza, że w zbliżającym się procesie sądowym będzie odpowiadał z wolnej stopy.

„W toku śledztwa Antoni O. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, które są zgodne z ustaleniami śledztwa. Biegły z zakresu oceny stanu technicznego auta orzekł, że stan techniczny samochodu nie miał wpływu na zaistnienie wypadku. Inny biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków uznał, że Antoni O. naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym prowadząc bez należytej ostrożności, z nadmierną prędkością i z wyłączonymi światłami” – wyjaśnia prok. Tomasz Ozimek.

Śledczy przesłali już dokumentację z aktem oskarżenia do sądu, gdzie w przeciągu kilku najbliższych tygodni zostanie wyznaczony termin pierwszej rozprawy.

Tragicznie zmarła 17-letnia Wiktoria spoczęła na cmentarzu położonym w Rędzinach pod Częstochową.