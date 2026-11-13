Czy w Gliwicach jest dzisiaj smog? Aktualne odczyty zanieczyszczeń, prognoza jakości powietrza 13.11.2026

Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Gliwicach

Pomiary przeprowadzone w piątek, 13 listopada pokazują, że ogólna jakość powietrza w Gliwicach jest dziś bardzo dobra. Sprzyjające warunki atmosferyczne sprawiają, że dym z domowych pieców oraz spaliny z rur wydechowych nie gromadzą się przy ziemi, lecz swobodnie się rozpraszają. To idealny moment na spacer, aktywność fizyczną na świeżym powietrzu oraz dokładne wywietrzenie mieszkań.

Mieszkańcy Gliwic mogą bez przeszkód planować wyjścia z dziećmi czy seniorami. Warto w pełni skorzystać z pięknej aury i czystego otoczenia, ponieważ w sezonie grzewczym tak dobre parametry bywają wyjątkowym komfortem.

Jak odczytywać dzisiejsze (13.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze zrozumieć podawane wartości, warto znać oficjalne polskie normy bezpieczeństwa. Dla pyłu PM10 dobowy poziom dopuszczalny wynosi 50 µg/m³ (skrót ten oznacza mikrogramy w każdym metrze sześciennym powietrza), natomiast roczna norma dla pyłu PM2.5 to 20 µg/m³.

Oto szczegółowy odczyt ze stacji pomiarowej w naszym mieście:

Gliwice, ul. Mewy (odczyt z godziny 09:00) – stężenie pyłu PM10 wyniosło 21 µg/m³, a ogólny wskaźnik dla pyłu PM2.5 określono jako dobry.

Dzisiejsze stężenie pyłu PM10 na poziomie 21 µg/m³ oznacza, że wykorzystujemy zaledwie 42% dopuszczalnej normy dobowej. Do limitu bezpieczeństwa brakuje aż 58%, co potwierdza bardzo wysoki poziom czystości otoczenia.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to trująca mgła, która powstaje z wymieszania wilgotnego powietrza ze szkodliwymi pyłami, zanieczyszczeniami z domowych kominów oraz spalinami samochodowymi. Te drobne, niewidoczne dla oka cząsteczki brudu unoszą się blisko ziemi i mogą łatwo trafiać do naszych dróg oddechowych. Choć dzisiejsze wyniki są bardzo pomyślne, stan atmosfery potrafi ulegać szybkim zmianom, zwłaszcza podczas chłodniejszych wieczorów.

Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj bieżący indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub dłuższy spacer, szczególnie jeśli jesteś w grupie wrażliwej – opiekujesz się małym dzieckiem, jesteś seniorem lub chorujesz na serce albo płuca.