Co dzieje się z matką Madzi z Sosnowca? Wrócił wątek sprzed lat

Ciało dziecka odnaleziono w ruinach budynku kolejowego w Sosnowcu. Katarzyna W. została skazana za zabójstwo córki na 25 lat więzienia. Sprawa miała także poważne konsekwencje finansowe. Jak podał „Fakt”, sąd obciążył ją kosztami nieuzasadnionego powiadomienia służb o rzekomym porwaniu. Kwota przekroczyła 113 tys. zł.

Przez ponad 10 lat Katarzyna W. praktycznie nie pracowała w więzieniu, a zobowiązanie pozostawało do spłaty. Według „Faktu” dopiero w 2024 r. na konto komornika zaczęły wpływać pieniądze potrącane z jej wynagrodzenia. Od tego czasu wpłaty wyniosły łącznie około 5,7 tys. zł — średnio niespełna 240 zł miesięcznie.

Katarzyna W. w 2012 r. opowiadała „Super Expressowi” o pierwszych dniach w areszcie. Mówiła, że współwięźniarki początkowo traktowały ją inaczej niż pozostałe kobiety. „Jeść mogłam tylko po tym, jak one zjadły. Codziennie to ja sprzątałam” - relacjonowała. Dodała, że po dwóch–trzech dniach relacje się poprawiły.

O warunkowe przedterminowe zwolnienie Katarzyna W. będzie mogła ubiegać się po odbyciu 20 lat kary, co może nastąpić w 2032 r. Nie oznacza to automatycznego wyjścia na wolność — decyzję podejmie sąd. Wśród okoliczności, które mogą być brane pod uwagę, będzie także jej postawa podczas odbywania kary oraz to, czy podejmuje działania zmierzające do spłaty zobowiązań.

24 stycznia 2012 r. w Sosnowcu zginęła sześciomiesięczna Madzia. Jej matka, Katarzyna W., zgłosiła policji, że została napadnięta, a dziecko porwano z wózka. Przez kilka dni w poszukiwania dziewczynki angażowali się policjanci, media i mieszkańcy. Katarzyna W. wraz z mężem występowała publicznie i apelowała do rzekomego porywacza o zwrot córki. W sprawę włączył się także detektyw Krzysztof Rutkowski. Podczas rozmowy z nim kobieta przyznała, że Madzia nie żyje, ale utrzymywała, że doszło do nieszczęśliwego wypadku.

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Śledczy nie potwierdzili tej wersji. Katarzyna W. wskazała miejsce ukrycia ciała — ruiny budynku kolejowego w pobliżu parku przy ul. Żeromskiego. Badania wykazały, że dziecko zmarło wskutek uduszenia. Kobieta została skazana na 25 lat więzienia, ale nigdy nie przyznała się do winy. O warunkowe przedterminowe zwolnienie może ubiegać się po odbyciu 20 lat kary.

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