Śmiertelne zderzenie hulajnogi z tramwajem. Finał akcji ratunkowej okazał się najgorszy z możliwych

Śmiertelne zderzenie hulajnogi z tramwajem w Bytomiu

Do tragedii doszło w czwartek, 14 maja, w godzinach popołudniowych na ulicy Leśnej w Bytomiu. W zdarzeniu brał udział mężczyzna poruszający się hulajnogą elektryczną oraz tramwaj.

- Dzisiaj przed godziną 17 na ul. Leśnej w Bytomiu doszło do zdarzenia drogowego z udziałem kierującego hulajnogą elektryczną i tramwaju. Ruch tramwajowy został wstrzymany na czas wykonywanych czynności przez służby. Apelujemy o ostrożność - podaje śląska policja.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że po zderzeniu kierujący hulajnogą znalazł się pod tramwajem. Mimo szybkiej reakcji ratowników i prowadzonej reanimacji nie udało się go uratować.

Paraliż komunikacyjny na trasie Bytom Stroszek

Jak podaje „Dziennik Zachodni”, po śmiertelnym wypadku całkowicie wstrzymano ruch tramwajów linii T19 na trasie Bytom Stroszek Zajezdnia – Bytom Urząd Miasta. Problemy dotyczą także kursów zjazdowych linii T2, T5, T7, T9 oraz T11.

W związku z utrudnieniami uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Pasażerowie mogą korzystać z autobusów kursujących między Bytomiem Urzędem Miasta a Stroszkiem Zajezdnią trasą linii autobusowej 19.

