Czyny, których wobec chłopca dopuścił się jego ojczym Dawid B., budzą ogromne przerażenie, a biologiczna matka dziecka w żaden sposób nie chroniła syna przed brutalnością i sadyzmem swojego partnera. Wieloletnie cierpienie małoletniego swój tragiczny finał miało 29 marca 2023 r. Tego dnia Dawid B. zamknął ośmiolatka pod prysznicem, polewał wrzątkiem i bił, a na koniec rzucił bezbronne dziecko na rozgrzany piec.

W wyniku tego ataku ośmiolatek odniósł niezwykle rozległe i ciężkie obrażenia ciała. Lekarze przez 35 dni prowadzili w szpitalu walkę o utrzymanie chłopca przy życiu, jednak 8 maja 2023 r. dziecko zmarło.

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Tragedia Kamilka z Częstochowy doprowadziła do uchwalenia „lex Kamilek”

Dramatyczne losy chłopca wywołały ogromne poruszenie w całej Polsce i odbiły się szerokim echem w społeczeństwie. Obywatele zadawali sobie pytanie, jakim cudem dorosłe osoby zobowiązane do opieki nad dzieckiem nie przerwały jego wieloletniej gehenny i pozwoliły na tak brutalne traktowanie.

Śmierć ośmiolatka zapoczątkowała również ogólnokrajową debatę dotyczącą skuteczności państwowego systemu ochrony najmłodszych przed przemocą domową. Bezpośrednim rezultatem tych wydarzeń było wprowadzenie nowych regulacji prawnych, które nazwano potocznie „lex Kamilek”. Przepisy te powstały w celu lepszego zabezpieczenia małoletnich oraz nałożenia większych obowiązków w zakresie reagowania na przypadki krzywdzenia dzieci.

Wprowadzone zmiany nie mogły już jednak uratować życia skatowanego chłopca z Częstochowy.

Prokuratura żąda surowszych kar dla oprawców Kamilka

Sąd wymierzył głównemu sprawcy, 30-letniemu Dawidowi B., karę 25 lat pozbawienia wolności, z kolei 38-letnia Magdalena B. została skazana na 16 lat więzienia. Śledczy otwarcie oceniają jednak, że orzeczone wyroki są niewystarczające. Prokuratura zdecydowała się zaskarżyć decyzję sądu i wnioskuje o surowsze kary dla wszystkich oskarżonych w tym procesie.

Kwestia wysokości zasądzonych kar to jednak nie jedyny powód złożenia odwołania przez oskarżycieli. Śledczy domagają się również ponownego rozpatrzenia zarzutu dotyczącego molestowania małoletniej, z którego Dawid B. został wcześniej oczyszczony. Prokuratorzy wnioskują o uchylenie wyroku w tym konkretnym punkcie i powtórzenie procesu.

Prokurator nie zgadza się z rażąco niewspółmiernie łagodnym rozstrzygnięciem Sądu Okręgowego w Częstochowie w zakresie odpowiedzialności karnej oskarżonych. Apelacja kwestionuje wyrok i ustalenia Sądu Okręgowego w Częstochowie w zakresie dotyczącym kwalifikacji prawnej czynów przypisanych Dawidowi B. i Magdalenie B., w zakresie uniewinnienia Dawida B. od zarzutu molestowania seksualnego osoby małoletniej poniżej piętnastego roku życia oraz w zakresie wymiaru kar orzeczonych wobec wszystkich czterech oskarżonych – poinformował „Super Express” prok. Mariusz Marciniak, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

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Dawid B. usłyszy surowszy wyrok? Prokuratura chce zmiany kwalifikacji czynu

Jednym z kluczowych elementów złożonej apelacji jest żądanie śledczych, aby Dawid B. odpowiedział przed sądem za zabójstwo z zamiarem ewentualnym.

Rozpatrujący sprawę Sąd Okręgowy w Częstochowie nie przychylił się wcześniej do wniosku oskarżycieli i uznał, że 30-latek nie dopuścił się zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Sędziowie zmienili kwalifikację prawną tego czynu, skazując mężczyznę na 25 lat więzienia za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego konsekwencją była śmierć ośmiolatka.

W ocenie prokuratury taki wymiar kary jest rażąco łagodny w stosunku do skali popełnionego przestępstwa.

Dawid B. uniewinniony od zarzutu molestowania. Śledczy żądają nowego procesu

Kolejny niezwykle istotny i budzący ogromne emocje punkt odwołania dotyczy przestępstwa na tle seksualnym.

W pierwszej instancji sąd uniewinnił Dawida B. od zarzutu molestowania seksualnego osoby małoletniej, która nie ukończyła piętnastego roku życia. Prokuratorzy stanowczo odrzucają taką decyzję sędziów i wnoszą o całkowite uchylenie tej części orzeczenia.

Oskarżyciele publiczni chcą, aby w sprawie tego konkretnego zarzutu proces sądowy ruszył od nowa.

Magdalena B. odpowie za pomoc w zabójstwie Kamilka? Nowe żądania śledczych

Działania prokuratury wymierzone są także w matkę chłopca, Magdalenę B. Sąd pierwszej instancji wymierzył jej karę 16 lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad Kamilkiem oraz jego bratem Fabianem.

Oskarżyciele dążą jednak do tego, aby 38-latka poniosła odpowiedzialność karną również za pomocnictwo w zabójstwie dziecka. Śledczy argumentują, że matka nie podjęła żadnych działań ratunkowych, gdy jej partner oblał chłopca wrzątkiem, pobił go i rzucił na gorący piec.

Wnioski o zaostrzenie wyroków obejmują także dwoje pozostałych oskarżonych, czyli Anetę J. oraz Wojciecha J., którzy odpowiadali przed sądem za nieudzielenie pomocy skatowanemu ośmiolatkowi. Kobieta usłyszała wyrok sześciu miesięcy pozbawienia wolności, natomiast mężczyzna został skazany na dziesięć miesięcy więzienia, przy czym sąd warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonych kar wobec obojga oskarżonych.

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Sprawa Kamilka z Częstochowy trafiła do Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Przygotowanie odwołania wymagało czasu, ponieważ śledczy bardzo długo oczekiwali na sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji. Stosowny dokument trafił do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku dopiero 6 listopada 2026 r., a jego szczegółowa analiza skłoniła prokuratorów do zaskarżenia orzeczenia.

Sporządzona przez gdańską Prokuraturę Regionalną apelacja została oficjalnie wysłana do Sądu Apelacyjnego w Katowicach 20 listopada 2026 r. i to tam zapadną dalsze decyzje w tej sprawie.