Śmierć Izabeli z Pszczyny wstrząsnęła Polską. Zapadł bezprecedensowy wyrok dla lekarzy

Trzydziestoletnia pacjentka przekroczyła próg Szpitala Powiatowego w Pszczynie we wrześniu 2021 roku. Znajdowała się w dwudziestym drugim tygodniu ciąży, kiedy nagle doszło do pęknięcia pęcherza płodowego. Kobieta natychmiast udała się do placówki medycznej, mając pełną świadomość, że nosi w sobie płód z ciężkimi wadami wrodzonymi. Dodatkowo sama należała do grupy wysokiego ryzyka, a utrzymywanie tego stanu stwarzało ogromne niebezpieczeństwo dla jej organizmu. Wkrótce zrealizował się najczarniejszy scenariusz, a zdrowie hospitalizowanej zaczęło gwałtownie się pogarszać. Chociaż nienarodzone dziecko nie miało żadnych perspektyw na przetrwanie, medycy nie zdecydowali się na przeprowadzenie aborcji, woląc biernie czekać na obumarcie płodu. Zignorowali tym samym fakt, że z każdą upływającą minutą skazują matkę na pewną śmierć. Głównym powodem zaniechania był strach przed konsekwencjami prawnymi po zaostrzeniu przepisów przez Trybunał Konstytucyjny. W wywiadzie dla serwisu Medonet szwagierka zmarłej, Barbara Skrobol, opisywała, że pacjentka znosiła katusze, błagając o interwencję i mając świadomość zbliżającego się końca. Według niej kobieta odeszła, ponieważ zabrakło kogoś, kto postawiłby ludzkie życie ponad rygorystycznymi ustawami.

Rodzina zmarłej Izabeli z Pszczyny jest oburzona postawą medyków. Zabrakło nawet zwykłych przeprosin

Źródłem tego koszmaru miały być niezwykle restrykcyjne regulacje dotyczące przerywania ciąży. Medycy, paraliżowani widmem ewentualnych sankcji karnych, powstrzymali się od udzielenia niezbędnej pomocy medycznej. Pozostali głusi na potworny ból pacjentki, znajdując wygodne usprawiedliwienie w obowiązujących paragrafach. Dochodzenie wykazało, że personel dopuścił się fatalnych zaniedbań na najważniejszych etapach leczenia, co później bezspornie udowodnili powołani do sprawy biegli. Prasa zaczęła wprost pisać o bulwersującej zbrodni w białych rękawiczkach.

Wspominając tamte dramatyczne chwile, pani Barbara zaznaczyła, że utrata życia w wyniku zaniechania nie może być traktowana wyłącznie w kategoriach błędu medycznego. Jej zdaniem to kwestia osobistej odpowiedzialności, przed którą nie uchroni żaden lekarski kitel. Zauważyła, że choć społeczeństwo bez wahania piętnuje morderstwa z użyciem broni, o tragediach rozgrywających się w sterylnych salach szpitalnych wciąż dyskutuje się półgłosem. Konsekwencje są jednak identyczne: ginie kobieta, chociaż tragedii można było w prosty sposób zapobiec. Największy ból rodzinie sprawiło to, że dwóch z trzech oskarżonych lekarzy zachowywało się niezwykle arogancko i nigdy nie zdobyło się na słowo przepraszam.

Tragiczny los pacjentki odbił się szerokim echem w całym kraju, mobilizując tłumy obywateli do wyjścia na ulice w geście wsparcia dla jej bliskich. Olbrzymie zgromadzenia organizowane pod sztandarem „Ani jednej więcej” przyciągnęły setki tysięcy uczestników, stając się jednym z najważniejszych zrywów społecznych minionej dekady, o którym dyskutowano nawet poza granicami państwa. W Polsce incydent ten zainicjował gorące debaty legislacyjne i ostre starcia na szczytach władzy, jednak nie będziemy w tym miejscu zagłębiać się w polityczne spory. Naszym celem jest wyłącznie przybliżenie indywidualnego dramatu młodej matki. Świadomie pomijamy ideologiczne batalie, pozostawiając czytelnikom przestrzeń do sformułowania własnych opinii na ten temat.

Członkowie personelu medycznego, którzy sprawowali opiekę nad trzydziestolatką, zostali pociągnięci do odpowiedzialności za bezpośrednie narażenie pacjentki na utratę życia. Jednemu z nich, Andrzejowi P., postawiono dodatkowo zarzut nieumyślnego doprowadzenia do zgonu. Śledczy dopatrzyli się rażących niedociągnięć zarówno na etapie diagnozowania, jak i samego procesu leczenia. Maksymalny wymiar kary za popełnione czyny mógł wynieść nawet pięć lat pozbawienia wolności. Wielu przedstawicieli środowiska lekarskiego powątpiewało jednak, że winni kiedykolwiek trafią do zakładu karnego. Co więcej, proces toczył się za zamkniętymi drzwiami bez obecności publiczności, co sądy tłumaczyły troską o spokój rodziny zmarłej. Bliscy chcieli jednak całkowitej jawności, by prawda w pełni ujrzała światło dzienne. Spośród oskarżonych żaden nie przyznał się do popełnionych czynów. Dwóch z nich złożyło zeznania, a trzeci całkowicie milczał, podczas gdy rodzina nie miała zamiaru ukrywać faktów.

Dramat osieroconej córki. Izabela z Pszczyny była niezależną kobietą i prężną bizneswoman

Podczas wywiadu udzielonego portalowi Medonet, rodzina wspominała zmarłą jako niezwykle dzielną kobietę i odnoszącą sukcesy bizneswoman, która zawsze potrafiła walczyć o swoje prawa. Miała ogromne plany na przyszłość i najważniejszy powód, by żyć: swoją ukochaną, zaledwie kilkuletnią córkę, która z dnia na dzień została bez matki. Szwagierka opisywała ją jako osobę pełną pasji, prowadzącą własny, doskonale prosperujący salon fryzjerski. Wciąż podnosiła swoje kwalifikacje, biorąc udział w prestiżowych szkoleniach branżowych. Zwrócono też uwagę na jej niesamowitą odwagę, dzięki której nigdy nie wahała się głośno mówić o otaczających ją nieprawidłowościach. Ta konkretna cecha jej charakteru miała w kontekście późniejszych wydarzeń wymiar szczególny.

Najbliżsi trzydziestolatki zdradzili, że jeszcze na kilka dni przed tragicznym finałem błagała ich o jakąkolwiek interwencję. Z jej relacji przekazywanych ze szpitalnego łóżka jasno wynikało, że sytuacja wymyka się spod kontroli, a medycy nie zapewniają jej niezbędnej opieki. Kobieta była przerażona obrotem spraw. Trzeba pamiętać, że dramat rozgrywał się w samym środku pandemii koronawirusa, przez co obowiązywały rygorystyczne zakazy odwiedzin. Mąż ofiary nie mógł do niej wejść; kiedy dostarczał potrzebne rzeczy ustalone przez wiadomości tekstowe, musiał zostawiać je personelowi przed budynkiem. Został całkowicie pozbawiony możliwości zobaczenia się z żoną, przez co pacjentka odeszła w kompletnej izolacji i samotności.

Zdruzgotani krewni wspominali, że trzydziestolatka wprost deklarowała chęć przetrwania, przypominając, że w domu czeka na nią ukochane dziecko. W odpowiedzi na te błagania słyszała od personelu tylko jedną radę: należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ serce nienarodzonego dziecka wciąż pracuje. W pewnym momencie wszelka łączność z hospitalizowaną została bezpowrotnie zerwana. Została otumaniona końskimi dawkami środków uspokajających, które podano jej na oddziale. Straciła możliwość racjonalnego komunikowania się i upominania się o swoje prawa, podczas gdy rodzina była zupełnie bezradna z powodu szpitalnych procedur odcinających ich od wszelkich wieści.

Przedstawiciele mediów wielokrotnie argumentowali, że gdyby w Polsce nie obowiązywało tak drakońskie prawo antyaborcyjne, specjaliści bez wahania wykonaliby zabieg ratujący życie pacjentki. Zwłaszcza w momencie, gdy wyniki wyraźnie wskazywały na rozwijające się zakażenie ogólnoustrojowe. Z kolei organy ścigania informowały, że w oficjalnej dokumentacji nikt bezpośrednio nie uzasadniał zaniechań wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Nieoficjalnie jednak dla wszystkich obserwatorów tej sprawy było jasne, co tak naprawdę sparaliżowało działania personelu. Takie przynajmniej panowało powszechne przekonanie w debacie publicznej.

Sąd Okręgowy w Katowicach wydał prawomocny wyrok. Lekarze z Pszczyny trafią do zakładu karnego

Spór z podmiotem ubezpieczającym placówkę medyczną zakończył się ostatecznie podpisaniem poufnej ugody z rodziną zmarłej, której warunki nigdy nie ujrzały światła dziennego. W międzyczasie, w 2024 roku, gdy postępowanie karne wobec oskarżonych medyków wciąż trwało, szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna przeforsowała nowe wytyczne. Zgodnie z nimi zabieg przerwania ciąży stał się w pełni legalny w każdym przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pacjentki, obejmując również jej kondycję psychiczną. Stanowiło to swoiste pocieszenie dla krewnych trzydziestolatki, którzy walczyli w sądach głównie po to, by w przyszłości żadna inna matka nie musiała przechodzić przez podobne piekło.

Długo wyczekiwane, ostateczne rozstrzygnięcie zapadło całkiem niedawno, bo na początku marca 2026 roku. W Sądzie Okręgowym w Katowicach dobiegło końca postępowanie odwoławcze z udziałem trzech medyków, gdyż żadna ze stron nie zaakceptowała wcześniejszego werdyktu. Dziennikarka „Super Expressu”, Ewa Ruszkiewicz, opisywała, że pacjentka zgłosiła się na oddział zaledwie w dwudziestym drugim tygodniu po odpłynięciu wód płodowych, a mimo to nikt nie pośpieszył jej z ratunkiem. Z akt sprawy wynikało, że kobieta pisała do matki przerażające wiadomości, tłumacząc, że płód waży zaledwie 485 gramów, a z powodu restrykcyjnego prawa pozostawiono ją samą sobie. W jednym z ostatnich SMS-ów przewidziała swój tragiczny koniec, pisząc o oczekiwaniu na sepsę lub śmierć. Słowa te okazały się wyjątkowo trafne, ponieważ młoda matka faktycznie zmarła w wyniku wstrząsu septycznego.

Pierwsze rozstrzygnięcie w tej wstrząsającej sprawie zapadło przed obliczem Sądu Rejonowego w Pszczynie. Przecząc obiegowym opiniom, sugerującym, że środowisko medyczne zawsze uniknie surowych konsekwencji, nie wszyscy sprawcy mogli liczyć na taryfę ulgową. Na mocy orzeczenia pierwszej instancji Krzysztof P., pełniący obowiązki zastępcy ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego, został uznany winnym niedopełnienia obowiązków i usłyszał wyrok dwunastu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Jego współpracownicy mieli jednak ponieść znacznie dotkliwszą karę. Andrzejowi P., który bezpośrednio mógł zapobiec tragedii, wymierzono półtora roku bezwzględnego więzienia, a Michał M. został skazany na piętnaście miesięcy pobytu w zakładzie karnym.

Rozstrzygnięcie to nie usatysfakcjonowało nikogo, co zaowocowało apelacjami ze strony prokuratury i adwokatów. Zespół obrończy zabiegał o wyroki w zawieszeniu dla wszystkich klientów, podczas gdy oskarżyciele domagali się zaostrzenia sankcji. Finał okazał się bolesny nawet dla Krzysztofa P., który ostatecznie stracił przywilej kary w zawieszeniu. W marcu 2026 roku Sąd Okręgowy w Katowicach zadecydował, że cała trójka musi obligatoryjnie rozpocząć odbywanie wyroku w zamknięciu. Same długości wyroków nie uległy zmianie, jednak tryb ich wykonania bezwarunkowo pozbawił skazanych wolności. Mimo tak stanowczego kroku sądu, brat ofiary głośno wyrażał niedosyt, argumentując, że wymierzone sankcje są niewspółmiernie niskie do wyrządzonej krzywdy. Podobne zdanie licznie wyrażali internauci. Prokuratura z kolei uznała wyrok za gigantyczny sukces, ponieważ skazanie personelu medycznego na bezwzględne pozbawienie wolności należy w Polsce do absolutnych rzadkości. Wyrok jest prawomocny i kończy tę wieloletnią batalię o sprawiedliwość.