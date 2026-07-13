W sercu Beskidów ruszył górski rollercoaster

Miłośnicy adrenaliny mają nowy powód, by odwiedzić Beskidy. W Szczyrk Mountain Resort oficjalnie otwarto Salamandra Alpine Coaster – nowoczesną kolejkę grawitacyjną, która prowadzi przez zakręty, spadki i widowiskowe spirale na zboczach Hali Skrzyczeńskiej.

Nowa atrakcja została uruchomiona 11 lipca podczas wydarzenia inauguracyjnego, któremu towarzyszyły koncerty, występy kapeli góralskiej, konkursy dla dzieci oraz liczne animacje. Od tego momentu coaster jest dostępny dla wszystkich odwiedzających i działa przez cały sezon letni, a także poza nim – niezależnie od pory roku.

Salamandra Alpine Coaster to nowoczesna zjeżdżalnia grawitacyjna renomowanej firmy Wiegand, światowego lidera w budowie tego typu atrakcji. Tor ma 1071 metrów długości, z czego 747 metrów stanowi zjazd, a pozostały odcinek to wjazd na górę.

Podczas przejazdu uczestnicy pokonują liczne zakręty, dynamiczne spadki oraz dwie efektowne wieże o wysokości 12 i 15 metrów. Maksymalna prędkość wynosi 40 km/h, a różnica wysokości między stacją górną i dolną to 112 metrów.

Kolejka została zaprojektowana z myślą zarówno o miłośnikach mocniejszych wrażeń, jak i rodzinach z dziećmi. Z saneczek mogą korzystać samodzielnie osoby od 8. roku życia i mające minimum 135 cm wzrostu. Młodsze dzieci, od 3 do 7 lat, mogą zjeżdżać wyłącznie z osobą dorosłą.

Każde dwuosobowe sanki wyposażono w indywidualne pasy bezpieczeństwa z automatyczną blokadą. Zastosowany system sterowania utrzymuje bezpieczne odstępy pomiędzy pojazdami, dzięki czemu na torze nie dochodzi do kolizji.

Ile kosztuje przejazd?

Osoby, które chcą skorzystać wyłącznie z kolejki grawitacyjnej, zapłacą:

32 zł za jeden przejazd,

85 zł za trzy przejazdy,

129 zł za pięć przejazdów.

Dostępne są również bilety łączone obejmujące przejazd kolejami linowymi oraz jeden zjazd Salamandra Alpine Coaster. W zależności od wybranego wariantu ceny dla dorosłych zaczynają się od 74 zł przy zakupie online.

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Nowy magnes dla turystów

Szczyrk od lat należy do najchętniej odwiedzanych górskich miejscowości w Polsce. Nowa kolejka grawitacyjna ma jeszcze bardziej uatrakcyjnić letnią ofertę regionu i przyciągnąć turystów szukających nie tylko górskich wędrówek, ale także emocjonujących atrakcji.

Połączenie widowiskowej trasy, nowoczesnej technologii oraz panoramy Beskidów sprawia, że Salamandra Alpine Coaster już teraz jest wymieniana jako jedna z najciekawszych nowych atrakcji turystycznych tego sezonu na południu Polski.