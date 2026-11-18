Wodzisław Śląski. Psi senior konał w męczarniach

Aż trudno zrozumieć, jak człowiek mógł zgotować taki los bezbronnemu zwierzęciu. Skrajnie zaniedbany psi senior konał w męczarniach na jednej z posesji w Wodzisławiu Śląskim. Wreszcie ktoś nie przeszedł obojętnie wobec jego marnego losu i 16 listopada zawiadomił służby.

- W poniedziałek rano wodzisławscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zaniedbanym psie, który miał znajdować się na jednej z posesji w Wodzisławiu Śląskim. Na miejscu była zgłaszająca oraz pracownik działającego na rzecz zwierząt wodzisławskiego stowarzyszenia. Według tych kobiet, na terenie wskazanej posesji miał znajdować się zaniedbany starszy pies, z widocznymi oznakami niedożywienia - przekazała asp. sztab. Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej komendy.

Widok, jaki zastali mundurowi łamie serca. Psi senior znajdował się na zewnątrz i wyglądał na skrajnie wychudzonego. Tylko skóra i kości! Czworonóg nie poruszał się samodzielnie. Nie miał dostępu do bieżącej wody, pokarmu oraz opieki medycznej.

- Policjanci wylegitymowali właścicielkę posesji oraz ustalili, że właścicielem psa jest syn kobiety, który mieszka pod innym adresem - przekazała asp. sztab. Koniarska.

Gdy na miejscu zjawił się właściciel zwierzęcia, okazał jego książeczkę zdrowia. Według dokumentu pies od kilku lat nie był poddany obowiązkowemu szczepieniu! Nie było w nim również informacji o wizytach u weterynarza.

Pomoc przyszła za późno

Kobieta reprezentująca stowarzyszenie podjęła decyzję o pilnej konieczności przewiezienia wycieńczonego psa do kliniki weterynaryjnej. Czworonóg został zabezpieczony i trafił pod opiekę weterynarza. Niestety, wodzisławska komenda przekazała smutne wieści. Wyrwany z piekła pies nie zdążył nacieszyć się zdrowiem i szansą na nowy, kochający dom. Jego życia nie udało się uratować. Mimo wysiłku weterynarza, zwierzę odeszło za Tęczowy Most w nocy z 16/17 listopada.

Właściciel odpowie za znęcanie się nad zwierzęciem?

Na miejscu interwencji pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Policjanci wykonali czynności procesowe, w tym oględziny miejsca przebywania psa.

- Śledczy będą teraz ustalać, czy doszło do znęcania się nad tym psem. Kluczowa w tej ocenie będzie dokumentacja medyczna. Policja na chwilę obecną jeszcze nią nie dysponuje - przekazała asp. sztab. Koniarska.

Policjantka przypomniała również, że ustawa o ochronie zwierząt, za znęcanie się nad zwierzęciem przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadku znęcania się ze szczególnym okrucieństwem kara wynosi od 3 do 5 lat.

W sieci burza

Informacja o interwencji zamieszczona w mediach społecznościowych wodzisławskiej komendy wywołała prawdziwą burzę. Użytkownicy Facebooku żądają srogiej kary dla mężczyzny odpowiedzialnego za los psa, mówiąc jednym głosem - tu nie ma co ustalać, to widać, że właściciel znęcał się nad zwierzęciem. Oto kilka z komentarzy:

„Tutaj nie ma co dochodzić czy nad psem było znęcanie się to ewidentnie widać ‼️ Tacy ludzie nie zasługują na jakiekolwiek zwierzę a tym bardziej psa‼️”

„A co tu ustalać?!!! 🤬🤬🤬 zagłodzili psa na śmierć!”

„Boże .... Podać adres do wiadomości publicznej i ludzie sami właścicielowi dobiorą odpowiednią karę bo jak na razie to są stanowczo za małe .. jak można doprowadzić zwierzę do takiego stanu ... Mam nadzieję że " właściciel" surowo zostanie ukarany”

„Ustalać ? Serio... przecież ten piesek musiał przejść przez piekło- jego wygląd mówi sam za siebie. Serce pęka gdy dochodzi do takich sytuacji.”