Podtrucie tlenkiem węgla w Częstochowie. 5 osób w szpitalu

Do zdarzenia doszło w piątek, 13 lutego 2026 roku, w jednym z domów jednorodzinnych przy ulicy Północnej w Częstochowa. Zgłoszenie o możliwym uwolnieniu tlenku węgla wpłynęło do straży pożarnej o godzinie 9:20. Na miejsce natychmiast wysłano zastęp straży pożarnej oraz zespoły ratownictwa medycznego.

Jak podała rzeczniczka Komendy PSP w Katowicach, Aneta Gołebiowska, pod opieką ratowników znalazło się pięć osób – dwoje dorosłych i troje dzieci w wieku 3, 11 i 13 lat. Decyzją ratowników wszyscy zostali przewiezieni do szpitala w celu obserwacji i udzielenia niezbędnej pomocy medycznej.

Strażacy ustalili, że prawdopodobną przyczyną uwolnienia toksycznego tlenku węgla była odpięta rura odprowadzająca spaliny z piecyka do komina. W takich sytuacjach spaliny zamiast bezpiecznie wydostawać się na zewnątrz, kumulują się w pomieszczeniach, stwarzając poważne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.

Na ten moment wszystkie osoby przebywają pod opieką medyczną. Ich życie nie jest już zagrożone, jednak lekarze będą monitorować stan zdrowia dzieci i dorosłych w najbliższych godzinach. Jednocześnie straż pożarna prowadzi działania wyjaśniające, aby zapobiec podobnym wypadkom w przyszłości.

Apel straży pożarnej

Strażacy przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: regularnym przeglądzie pieców i kominów, sprawdzaniu szczelności instalacji grzewczych, a także montażu czujników tlenku węgla w każdym domu i mieszkaniu. Szczególną ostrożność zaleca się w okresie zimowym, gdy urządzenia grzewcze działają non stop, a nieszczelne przewody mogą prowadzić do tragedii.

– Wiele z tych tragedii można by uniknąć dzięki prostym urządzeniom alarmowym, jakimi są czujki. Małe urządzenie – ogromne znaczenie dla życia i zdrowia - podkreśla Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.