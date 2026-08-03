Siedmioro dzieci w szpitalu! Dramat podczas wakacji na Jurze

Udary cieplne i groźna nawałnica. GOPR w akcji na Jurze, ewakuowali obozy harcerskie

Ratownicy Grupy Jurajskiej GOPR prowadzili w sobotę dwie duże akcje na obozach harcerskich na Jurze Środkowej. Najpierw problemem był silny upał, a później gwałtowna burza, ulewa i grad. „Dwa masowe zdarzenia na Jurze! Siedmioro dzieci trafiło do szpitali, 20 kolejnych wymagało doraźnej pomocy medycznej, 120 ewakuowano w bezpieczne miejsce - to bilans tylko dwóch sobotnich akcji, w których brali udział ratownicy Grupy Jurajskiej GOPR” – przekazali ratownicy na Facebooku.

Pierwsza interwencja miała miejsce na obozie harcerskim w Kostkowicach. Pomocy potrzebowało tam 11 osób. Część uczestników bardzo źle zniosła wysoką temperaturę.

"Pomocy udzielono 11 osobom. 5 z nich, z objawami udaru cieplnego, odwodnienia oraz paniki, wymagało hospitalizacji"

„Na terenie obozu harcerskiego w Kostkowicach pomocy udzielono 11 osobom. 5 z nich, z objawami udaru cieplnego, odwodnienia oraz paniki, wymagało hospitalizacji” – poinformowała Grupa Jurajska GOPR. Poszkodowani trafili pod opiekę zespołów ratownictwa medycznego. Jedną z harcerek karetka GOPR przewiozła do szpitala w Zawierciu. Kilka godzin później sytuacja pogodowa całkowicie się zmieniła. Nad Jurą pojawiła się silna nawałnica. Ulewny deszcz, porywisty wiatr i grad uszkodziły obozowisko w Podlesicach. Konieczna była ewakuacja wszystkich uczestników. „Ratownicy GOPR ewakuowali 120 uczestników obozu harcerskiego z Podlesic, który ucierpiał podczas sobotniej nawałnicy” – przekazano w komunikacie.

Uczestników obozu przewieziono do szkoły w pobliskich Kroczycach. Na miejscu pomocy medycznej udzielono 10 osobom. Jedna z małych harcerek jeszcze na terenie obozowiska została przekazana ratownikom medycznym i przewieziona do szpitala.

W obu działaniach brały udział cztery zespoły GOPR. W akcji uczestniczyli także strażacy z OSP i PSP, policjanci oraz zespoły ratownictwa medycznego. Grupa Jurajska GOPR zaapelowała do turystów i organizatorów wypoczynku, by dokładnie sprawdzali prognozy pogody. „Jura bywa piękna, ale i niebezpieczna. Zawsze sprawdzaj prognozy pogody, chroń się przed upałem i nie igraj z żywiołem. Bezpieczeństwo jest najważniejsze!” – podkreślili ratownicy.

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