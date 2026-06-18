Schronisko wróci na Kotarz? Na Hali Jaworowej stanęła tablica budowy. Inwestycja budzi ogromne emocje

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-06-18 19:57

Na malowniczej Hali Jaworowej pod szczytem Kotarza w Beskidzie Śląskim pojawiła się tablica informująca o budowie schroniska turystycznego. Choć pozwolenie na inwestycję wydano już kilka lat temu, dopiero teraz temat ponownie rozgrzał mieszkańców i miłośników gór. Jedni widzą w schronisku szansę na rozwój turystyki, inni alarmują, że może to oznaczać koniec jednej z ostatnich tak spokojnych i naturalnych polan w Beskidzie Śląskim.

Tablica informacyjna o planowanej budowie schroniska na Hali Jaworowej z danymi inwestora KOTARZ AGRO, osadzona w scenerii Beskidu Śląskiego o zachodzie słońca, z widocznymi namiotami. Przeczytaj więcej o tej inwestycji na naszym portalu.
Autor: petycjeonline.com/Martyna Romik

Tablica stanęła na Hali Jaworowej. Ma powstać schronisko turystyczne

Żółta tablica budowy, która pojawiła się na Hali Jaworowej w Brennej, nie pozostawia wątpliwości. Widnieje na niej informacja o planowanej budowie schroniska turystycznego. Jako inwestora wskazano spółkę KOTARZ AGRO, a numer pozwolenia odpowiada dokumentacji znajdującej się w publicznym Rejestrze Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (RWDZ) prowadzonym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Z danych rejestru wynika, że decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą schronisko turystyczne, zbiornik przeciwpożarowy, zbiorniki na wody opadowe, mur oporowy oraz niezbędne urządzenia wydał 27 lutego 2020 roku Starosta Cieszyński. Wniosek dotyczący inwestycji został złożony jeszcze w marcu 2019 roku.

Jak przekazał Radiu ESKA Bartosz Chrapek, sekretarz gminy Brenna, samorząd nie posiada dodatkowych informacji dotyczących tej inwestycji.

– Gmina Brenna nie posiada innych niż publicznie dostępne informacji na temat wydawanych pozwoleń na budowę oraz trwających procesów budowlanych. Z publicznego rejestru GUNB wynika, że decyzję o pozwoleniu na budowę „budowa schroniska turystycznego, zbiornika ppoż., zbiorników na wody opadowe, muru oporowego oraz urządzeń” wydał Starosta Powiatu Cieszyńskiego w dniu 27 lutego 2020 roku – poinformował Bartosz Chrapek.

Polecany artykuł:

Śląska Dolina Chochołowska przyciąga tłumy. Te fioletowe dywany robią ogromne w…

Tajemnica inwestora. Firma wskazana na tablicy widnieje w Google jako zamknięta

Ciekawym wątkiem całej sprawy jest sytuacja spółki KOTARZ AGRO, wskazanej jako inwestor na tablicy budowy oraz w dokumentach GUNB. W internetowej wyszukiwarce Google firma widnieje obecnie jako „zamknięta na stałe”.

Nie oznacza to jednak automatycznie, że podmiot został wykreślony z rejestrów gospodarczych lub utracił możliwość prowadzenia inwestycji. To kwestia, która wymaga dalszego wyjaśnienia.

Mieszkańcy i turyści protestują. Powstała petycja przeciw schronisku

Plany budowy schroniska wywołały również sprzeciw części mieszkańców oraz miłośników Beskidu Śląskiego. W internecie pojawiła się petycja, której autorzy apelują o odstąpienie od realizacji inwestycji.

Przeciwnicy budowy podkreślają, że Hala Jaworowa jest jednym z ostatnich miejsc w tej części Beskidów, które zachowało naturalny i spokojny charakter. Przypominają również, że polana jest częścią historycznego terenu wypasowego „Kotarz”, którego tradycje sięgają co najmniej XVII wieku.

W petycji zwrócono także uwagę na walory przyrodnicze tego miejsca. Autorzy wskazują między innymi na występowanie cennych gatunków roślin, w tym bogatej populacji naparstnicy purpurowej. Ich zdaniem budowa schroniska może oznaczać większy ruch turystyczny, hałas, sztuczne oświetlenie oraz presję na lokalny ekosystem.

– Beskidy nie potrzebują zabudowy każdej wolnej polany. Potrzebują ochrony tego, co jeszcze pozostało naturalne – argumentują autorzy petycji. 

Hala Jaworowa na zdjęciach:

Zachód słońca na Hali Jaworowej w Beskidzie Śląskim jest niesamowity. Te zdjęcia to dowód
Galeria zdjęć 23

Koniec ciszy na Hali Jaworowej czy nowy rozdział Kotarza?

Hala Jaworowa od lat jest miejscem, które przyciąga turystów przede wszystkim ciszą, przestrzenią i rozległymi widokami. Dla wielu osób właśnie brak infrastruktury stanowi jej największy atut.

Pojawienie się tablicy budowy pokazuje jednak, że inwestycja, o której mówi się od lat, może wejść w nową fazę. Czy na zboczach Kotarza rzeczywiście powstanie schronisko, czy też sprzeciw społeczny doprowadzi do zmiany planów? To pytanie, które w najbliższym czasie będzie budzić duże emocje wśród mieszkańców Brennej i miłośników Beskidów.

Polecany artykuł:

Oto najpiękniejsza trasa rowerowa w woj. śląskim. Przebiega wzdłuż najdłuższej …
Beskidy
brenna
nowa inwestycja