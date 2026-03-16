Jarmark Wielkanocny na Rynku w Katowicach

W najbliższą środę, 18 marca główny plac w stolicy województwa śląskiego zainauguruje Jarmark Wielkanocny 2026. Cała impreza potrwa do 12 kwietnia i zgodnie z przewidywaniami zgromadzi mnóstwo gości z całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Śródmieście ponownie ogarnie radosna atmosfera nadchodzącego czasu. Przechodnie oglądający asortyment będą mieli okazję zaopatrzyć się w produkty na świąteczny stół, a także spędzić miłe chwile w wyjątkowo urokliwym otoczeniu.

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie przedsięwzięcia mają nadzieję na sukces porównywalny z zimowymi targami. Grudniowy jarmark zyskał miano jednego z najbardziej urokliwych w kraju i skłonił do wizyty rzesze ludzi z okolicznych miejscowości.

Katowicki Jarmark Wielkanocny kusi lokalnym rzemiosłem

Główny plac miasta zapełni się kilkudziesięcioma punktami sprzedażowymi. Drewniane chatki zaoferują kupującym przede wszystkim unikalne wyroby przygotowane przez regionalnych twórców.

Klienci znajdą na straganach ręcznie zdobione jajka, wiklinowe kosze, tradycyjne palmy, gałązki wierzby oraz domowe ozdoby z drewna. Dostępne będą również naturalne świece odlewane z pszczelego wosku.

Nadchodzące wydarzenie to doskonała okazja dla entuzjastów kulinarnych doznań. Na wszystkich chętnych czekają regionalne potrawy tworzone na bazie starych przepisów.

Wśród smakołyków nie zbraknie polskiego miodu, ekologicznego czosnku, wędlin oraz wyrobów z mięsa dzikich zwierząt. Sprzedawcy zaoferują ponadto szeroki wybór wielkanocnych ciast i cukierniczych specjałów.

Klienci spróbują nie tylko rodzimych dań, ale także europejskich rarytasów prosto z Włoch, Litwy, Węgier i Holandii. Taka różnorodność pozwoli wielu osobom nabyć unikalne towary niedostępne w standardowych marketach.

Tak wyglądała zeszłoroczna edycja:

Atrakcje dla najmłodszych na Jarmarku Wielkanocnym w Katowicach

Twórcy imprezy przygotowali specjalną ofertę dedykowaną dzieciom. W wyznaczonej strefie pojawią się wielkie figury świątecznych zajęcy, baranków i kurczaków.

Młodzi goście skorzystają z urokliwej karuzeli, wielkiego młyna oraz przejażdżek zminiaturyzowanym pociągiem elektrycznym. Każdego weekendu obszar targowy będzie zamieniał się w strefę kreatywnych zajęć praktycznych.

Zorganizowane spotkania pozwolą chętnym opanować sztukę tworzenia tradycyjnych śląskich kroszonek, polegającą na precyzyjnym wydrapywaniu wzorów na zafarbowanej skorupce. Zaplanowano również liczne gry z animatorami i widowiska dla całych rodzin.

Godziny otwarcia katowickiego Jarmarku Wielkanocnego

Punkty handlowe pozostaną otwarte do 3 kwietnia, co zbiega się z Wielkim Piątkiem. Od poniedziałku do piątku zakupy zrobimy między 10:00 a 19:00, natomiast w soboty i niedziele sprzedawcy będą czekać na klientów do godziny 20:00.

Okres od 4 do 12 kwietnia to czas na zaplanowany przez organizatorów świąteczny spacer. W tym terminie na placu pozostaną największe urządzenia rozrywkowe oraz wybrane punkty z jedzeniem.

Takie rozwiązanie sprawi, że radosny nastrój i okolicznościowe dekoracje będą cieszyć oko jeszcze przez kilkadziesiąt godzin po zakończeniu świąt.