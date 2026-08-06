Nie tylko Bałtyk. Śląskie ma swoje wakacyjne perełki

Choć województwo śląskie kojarzy się przede wszystkim z przemysłem, od lat udowadnia, że potrafi zaskoczyć również miłośników letniego wypoczynku. W regionie działa wiele kąpielisk oferujących piaszczyste plaże, pomosty, wypożyczalnie sprzętu wodnego i tereny rekreacyjne. W upalne dni zamieniają się w miejsca tętniące życiem, a wielu odwiedzających przyznaje, że panująca tam atmosfera przypomina zagraniczne wakacje.

Dużym atutem jest także różnorodność. Jedni wybierają rozległe zbiorniki z bogatą infrastrukturą, inni szukają spokojniejszych zakątków otoczonych lasami. Dzięki temu zarówno rodziny z dziećmi, jak i osoby szukające chwili relaksu znajdą miejsce dopasowane do swoich oczekiwań.

Ponadto z roku na rok liczba kąpielisk zdatnych do użytku zwiększa się, a włodarze miast coraz częściej myślą o rewitalizacji swoich kurortów.

Czysta woda i bezpieczny wypoczynek

Przed każdym sezonem oraz w jego trakcie jakość wody w kąpieliskach kontroluje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wyniki badań pozwalają ocenić, czy dane miejsce jest bezpieczne dla wypoczywających. W ostatnich sezonach bardzo dobre oceny otrzymywało wiele kąpielisk w województwie śląskim, m.in. Pogoria III i Pogoria I w Dąbrowie Górniczej, Paprocany w Tychach, Czechowice w Gliwicach czy kąpieliska w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach.

Natomiast w tym roku wyszczególnione zostały: Kąpielisko Kamień w Rybniku, Kąpielisko Słoneczna Plaża, Kąpielisko Ośrodka Wypoczynkowego "OLZA" i jeszcze kilka innych.

To właśnie połączenie wysokiej jakości wody, rozwiniętej infrastruktury i atrakcyjnego otoczenia sprawia, że śląskie kąpieliska z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. W naszej galerii prezentujemy najpiękniejsze kąpieliska w województwie śląskim, które warto odwiedzić tego lata.