Przyszłe gwiazdy kobiecego futbolu zagrają w Polsce. Wielki turniej już we wrześniu!

Polska już wkrótce stanie się centrum światowego kobiecego futbolu. Od 5 do 27 września 2026 roku odbędą się Mistrzostwa Świata FIFA U-20 Kobiet. Turniej zostanie rozegrany w czterech miastach: Łodzi, Katowicach, Sosnowcu i Bielsku-Białej.

Na boiskach pojawią się reprezentacje z całego świata, a stawką będzie tytuł najlepszej drużyny globu w kategorii U-20.

Polki zagrają o wielką stawkę

Wśród uczestniczek turnieju nie zabraknie reprezentacji Polski. Biało-Czerwone rozpoczną rywalizację w fazie grupowej od spotkania z Argentyną. Mecz odbędzie się 5 września w Katowicach.

Kolejnym przeciwnikiem Polek będzie Meksyk. To spotkanie zaplanowano na 8 września, również w Katowicach. Fazę grupową reprezentacja Polski zakończy natomiast 11 września w Bielsku-Białej, gdzie zmierzy się z Beninem.

Trzy mecze, trzy okazje, by zobaczyć młode reprezentantki Polski w walce o awans do kolejnej rundy.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Mistrzostwa Świata FIFA U-20 Kobiet

Kto przyjedzie do Polski?

Obsada turnieju zapowiada się naprawdę ciekawie. W mistrzostwach wystąpią 24 drużyny reprezentujące różne kontynenty i style gry.

W Polsce zobaczymy między innymi Argentynę, Brazylię, Anglię, Francję, Hiszpanię, Japonię, Koreę Południową, Kanadę, Nigerię, Meksyk, Stany Zjednoczone oraz gospodarza turnieju – Polskę.

To właśnie takie turnieje często są początkiem wielkich karier. Zawodniczki rywalizujące dziś w kategorii U-20 w przyszłości mogą stanowić o sile swoich seniorskich reprezentacji i największych klubów świata.

Cztery miasta, wielkie piłkarskie emocje

Mecze będą rozgrywane na stadionach w Łodzi, Katowicach, Sosnowcu i Bielsku-Białej. Dzięki temu mundial będzie dostępny dla kibiców w różnych częściach Polski.

Dla fanów piłki nożnej to świetna okazja, żeby zobaczyć na żywo zawodniczki będące na początku swoich seniorskich karier. Dla młodych piłkarek może to być z kolei ogromna inspiracja i możliwość zobaczenia z bliska światowego futbolu na najwyższym poziomie.

Bilety już w sprzedaży

Kibice, którzy chcą zobaczyć mecze na stadionach, mogą już kupować bilety. Organizatorzy przygotowali przystępne ceny – wejściówki dostępne są już od 10 zł.

Szczegółowy harmonogram spotkań, informacje o stadionach oraz bilety można znaleźć na oficjalnych stronach PZPN i FIFA.

Mistrzostwa Świata FIFA U-20 Kobiet 2026 potrwają od 5 do 27 września. Wielki futbol kobiet zawita do Polski – a wraz z nim zawodniczki, o których być może za kilka lat usłyszy cały świat.

Widzimy się na boisku!

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