GKS Katowice lepszy od Górnika Zabrze w derbach. Trzy gole, przerwany mecz i rzuty karne

Zacięte starcie Górnika Zabrze i GKS-u Katowice na Śląsku

Fenerbahce, Ferencvaros oraz AS Monaco pozbawiły Górnika Zabrze marzeń o europejskich pucharach. Zespół prowadzony przez Michala Gasparika próbował swoich sił w trzech różnych turniejach, lecz nie zdołał awansować do fazy grupowej. Dobrym znakiem dla drużyny, w której gra Lukas Podolski, jest jednak udany start w PKO BP Ekstraklasie. Trzy zwycięstwa na początek sezonu to świetny wynik. Tymczasem GKS Katowice ma na swoim koncie dwa wygrane mecze i tyle samo przegranych.

Niedzielne spotkanie na Arenie Zabrze zapowiadało się niezwykle interesująco. Obaj trenerzy, Michal Gasparik i Rafał Górak, desygnowali do gry swoje najsilniejsze jedenastki.

Od pierwszych minut nie brakowało emocji. Widzieliśmy doskonałe zagranie Bartosza Nowaka do Emana Markovicia. Strzał tego ostatniego obronił bramkarz Schulze, ale przy dobitce Ilji Szkurina był już bez szans. W 11. minucie GKS objął prowadzenie. Goście nieco się cofnęli, ale przed gwizdkiem sędziego kończącym pierwszą połowę, Erik Jirka umieścił piłkę w siatce. Bramka nie została jednak uznana po interwencji VAR. W drugiej połowie, z powodu gęstego dymu, gra została wstrzymana. Górnik Zabrze zaczął odrabiać straty i w 75. minucie Kacper Urbański pewnie egzekwował rzut karny, wyrównując wynik na 1:1. Niedługo potem Josema dał gospodarzom prowadzenie. Arbiter przedłużył mecz o 12 minut, co przyniosło kolejne emocje. Ilja Szkurin, po raz kolejny po podaniu Bartosza Nowaka, doprowadził do wyrównania na 2:2. Katowiczanie nie zwalniali tempa i w końcówce Szkurin skompletował hat-tricka, zapewniając swojej drużynie wygraną 3:2 w tym emocjonującym derbowym starciu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć kibiców oraz piłkarzy z meczu Górnik Zabrze - GKS Katowice. Może odnajdziecie się na fotografiach!

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