Przez 170 lat wydobywano tu węgiel. Teraz w dawnej kopalni będą załatwiać urzędowe sprawy

Urząd miasta przeniesie się do... kopalni

Pszów stawia na nowy rozdział w historii miasta. Władze samorządowe zdecydowały o przeniesieniu siedziby Urzędu Miasta do jednego z obiektów dawnej Kopalni Anna. Chodzi o budynek magazynu, który w najbliższych latach przejdzie gruntowną modernizację i zostanie dostosowany do potrzeb mieszkańców oraz urzędników.

Kopalnia Anna przez około 170 lat była jednym z najważniejszych miejsc w Pszowie i miała ogromny wpływ na rozwój miasta. Zakład zakończył działalność w 2012 roku z powodu wyczerpania złóż węgla. Dziś tereny pokopalniane przechodzą stopniową rewitalizację, a kolejne budynki otrzymują nowe funkcje.

Przebudowa dawnego magazynu została zaplanowana na lata 2027–2029. Zakres prac będzie bardzo szeroki. Obiekt przejdzie przebudowę konstrukcyjną, powstanie nowy dach, nowoczesne instalacje techniczne oraz system fotowoltaiczny. Budynek zostanie również dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i mieszkańców o ograniczonej mobilności.

Jak do tej pory działał magistrat?

Obecnie Urząd Miasta Pszów działa w trzech różnych budynkach. Jak wskazuje magistrat, obecne siedziby nie spełniają już wszystkich potrzeb mieszkańców. Problemem są między innymi brak wind, ciasne klatki schodowe oraz niewystarczająca liczba miejsc parkingowych. Modernizacja istniejących obiektów byłaby trudna i kosztowna, dlatego zdecydowano się na przeniesienie urzędu do dawnego obiektu kopalnianego.

Całkowity koszt inwestycji oszacowano na około 21,1 mln zł. Znaczną część tej kwoty – 16,1 mln zł – ma pokryć dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Zmiana lokalizacji urzędu oznacza także nowe życie dla obecnych budynków magistratu. Dwa z trzech obiektów mają zostać przekształcone w mieszkania komunalne, natomiast zabytkowy ratusz zachowa swoje dotychczasowe funkcje użytkowe.

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Przeniesienie siedziby urzędu to kolejny krok w stronę rewitalizacji

To kolejny etap wielkiej transformacji terenów po Kopalni Anna. Już teraz działają tam między innymi Miejska Biblioteka Publiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Obsługi Placówek Oświaty. Na wieży Szybu Jan uruchomiono także punkt widokowy.

W sąsiedztwie trwają również prace związane z adaptacją kolejnych obiektów, gdzie powstaną m.in. żłobek, centrum organizacji pozarządowych oraz przestrzeń wspierająca lokalną przedsiębiorczość.

Dawna kopalnia, która przez dziesięciolecia była symbolem przemysłowego Pszowa, staje się dziś symbolem transformacji miasta i otrzymuje zupełnie nowe życie.