Śmiertelny wypadek pod Kłobuckiem z udziałem mercedesa

Koszmarne zdarzenie miało miejsce w nocy z 16 na 17 czerwca 2024 roku, kiedy to Olaf K. spędzał czas w towarzystwie znajomych i spożywał trunki procentowe. Młody mężczyzna wsiadł następnie za kierownicę swojego mercedesa i wyruszył na lokalny festyn organizowany w Kłobucku. W drodze powrotnej postanowił zabrać do samochodu osiemnastoletnią Anię, co ostatecznie zakończyło się dla nastolatki śmiercią.

Tamtej nocy panowały wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, ponieważ padał ulewny deszcz, a asfalt był śliski i mokry. Pomimo tego dwudziestoletni mężczyzna zignorował sytuację i prowadził rozpędzony pojazd z olbrzymią brawurą.

Dwudziestolatek stracił ostatecznie kontrolę nad maszyną na ostrym zakręcie drogi wojewódzkiej numer 942 i zjechał z wyznaczonego pasa. Rozpędzony wóz wyleciał z jezdni i uderzył z potężnym impetem prawą stroną karoserii w betonowy słup stojący na poboczu. Uderzenie okazało się na tyle mocne, że osiemnastoletnia pasażerka poniosła śmierć natychmiast po zderzeniu z przeszkodą. Kierowca zdołał przeżyć to makabryczne zdarzenie, chociaż sam również odniósł poważne rany.

Pijany Olaf K. miał zniszczone opony w mercedesie

Funkcjonariusze prowadzący śledztwo wykazali, że w momencie rozbicia wozu Olaf K. miał w swoim organizmie aż 1,55 promila alkoholu. W trakcie trwania rozpraw sądowych na jaw wyszły także szokujące fakty na temat kondycji technicznej rozbitego pojazdu. Eksperci udowodnili przed wymiarem sprawiedliwości, że mercedes jechał na całkowicie startym ogumieniu, co w połączeniu z mokrym asfaltem drastycznie zmniejszyło szanse na utrzymanie przyczepności.

Wymiar sprawiedliwości postawił młodemu mężczyźnie zarzut doprowadzenia do wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem środków odurzających. Dwudziestolatek musiał ponadto stanąć przed obliczem sprawiedliwości w związku z kolejnymi przewinieniami powiązanymi z tą niewyobrażalną tragedią drogową.

Sądowa batalia wywołała gigantyczne napięcie, zwłaszcza wśród członków rodziny nieżyjącej nastolatki, którzy musieli ponownie przeżywać ten koszmar. Sprawca wypadku przez większość toczącego się postępowania milczał i regularnie unikał pojawiania się na wyznaczonych terminach rozpraw. Mężczyzna bronił się twierdząc, że ciągła uwaga dziennikarzy drastycznie pogarsza jego kondycję psychiczną i utrudnia normalne funkcjonowanie.

Tuż przed oficjalnym odczytaniem werdyktu przez sędziego pierwszej instancji, oskarżony kierowca postanowił zabrać głos i skierował swoje słowa bezpośrednio do bliskich tragicznie zmarłej osiemnastolatki.

– Chciałem przeprosić wszystkich, a zwłaszcza bliskich Ani, z którą byłem bardzo związany i traktowałem jak siostrę – mówił.

Młody sprawca próbował przekonać zgromadzonych, że całkowicie wymazał z pamięci brutalne detale samego momentu uderzenia w słup. Zaznaczał również wielokrotnie, że po rozbiciu mercedesa musiał uczęszczać na terapię psychologiczną, a głośne publikacje w prasie rzekomo zrujnowały jego karierę zawodową oraz relacje osobiste.

Zdjęcia:

15

Prokuratura żąda surowszego wyroku dla mordercy z mercedesa

Skład orzekający pierwszego szczebla potwierdził winę Olafa K. we wszystkich przedstawionych mu zarzutach i wymierzył mu ostatecznie osiem i pół roku pozbawienia wolności. Mężczyzna dostał dodatkowo absolutny, dożywotni zakaz siadania za kierownicą jakichkolwiek pojazdów silnikowych. Zasądzony wyrok ma zostać wykonany w specjalistycznym zakładzie zapewniającym skazanemu opiekę terapeutyczną.

Decyzja sądu szybko spotkała się z apelacją obu zaangażowanych stron, a oskarżyciele publiczni uznali wymierzone sankcje za zdecydowanie zbyt pobłażliwe. Adwokaci dwudziestolatka wnosili natomiast o całkowite skasowanie orzeczenia i start procesu od nowa, lub ostatecznie o nadzwyczajne skrócenie odsiadki do zaledwie pięciu lat za kratami.

W trakcie finałowego posiedzenia zaplanowanego na 27 maja sprawca tragedii jeszcze raz zdecydował się na publiczne wystąpienie. Oskarżony opowiadał zebranym o swoich prywatnych zmaganiach z kryzysami mentalnymi oraz o bliskiej więzi łączącej go z ofiarą.

– Przed wypadkiem zmagałem się z problemami natury psychicznej. Przechodziłem zawód miłosny i przez to zacząłem uciekać w alkohol. Ania miała podobne problemy, dlatego się zbliżyliśmy, mieliśmy wspólne tematy do rozmów. Ania była dla mnie jak młodsza siostra – powiedział przed sądem.

Pijany kierowca zrelacjonował również godziny bezpośrednio poprzedzające to mordercze zderzenie z betonową konstrukcją. Dwudziestolatek potwierdził spożywanie napojów wyskokowych na przyjęciu urodzinowym, z którego rzekomo wrócił do swojego mieszkania w towarzystwie kolegi. Oskarżony zarzekał się przed prokuratorem, że kolejne etapy tej felernej nocy odtworzył wyłącznie na podstawie historii w smartfonie oraz po konsultacjach z personelem medycznym.

– Nie wiem, dlaczego wsiedliśmy do auta. Nie wiem też, gdzie dokładnie pojechaliśmy ani po co. Wypadek wydarzył się w drodze do domu. Nie wiem, co się stało, czy coś wyskoczyło na drogę, czy miałem atak padaczki – mówił.

Koncząc swoją przemowę oskarżony skierował do wszystkich zgromadzonych na sali ostatnie zdanie.

– Chciałbym móc cofnąć czas i oddać swe życie Ani. To nie powinno tak wyglądać.

Po wypowiedzeniu tych słów sprawca śmiertelnego wypadku nie wytrzymał napięcia i zalał się łzami na oczach sędziego.

Podczas tego samego, środowego spotkania w gmachu sprawiedliwości swoje stanowisko zaprezentował również prawnik reprezentujący interesy oskarżonego kierowcy. Adwokat próbował za wszelką cenę przedstawić swojego klienta w jak najlepszym świetle przed ogłoszeniem ostatecznej decyzji.

Olaf poszedł na terapię, do pracy, przystępuje do matury, te działania na wolności w czasie, gdy nie był aresztowany są szczere. On próbuje coś zmienić - mówił obrońca Marcin Janik.

Z zupełnie odmiennym wnioskiem wystąpił prokurator Aleksander Piekacz, który zażądał natychmiastowego odrzucenia zażalenia złożonego przez adwokatów. Śledczy mocno zaakcentował brak jakichkolwiek racjonalnych przesłanek do wzywania kolejnych biegłych neurologów, ponieważ zabezpieczone dowody wykluczyły teorię o rzekomym ataku padaczki w trakcie uderzenia. Przedstawiciel oskarżenia skomentował również zarzuty o zbyt surowy wyrok, twierdząc, że są one wyłącznie pustą dyskusją z aktualnymi przepisami, które bezwzględnie karzą za drogowe zbrodnie tego kalibru.

Kara 8,5 roku pozbawienia wolności. Nawet dziś skorzystał z prawa do składania wyjaśnień. Nie robię z tego zarzutu, ale nawet z tych dzisiejszych wyjaśnień wynika, ze miał świadomość stanu nietrzeźwości, miał świadomość, że nie mógł łączyć leków z alkoholem, sam przyznał, że prawdopodobnie pił drinki i potem wsiadł w samochód. To nie są okoliczności łagodzące. A wcześniejszy tryb życia – wysoki sądzie młody człowiek, już uzależniony od alkoholu, od narkotyków. Sposób prowadzenia pojazdów, agresywny, brawurowy - podkreślił prokurator.

Głos zabrał również mecenas Rafał Kowalski, który pełnił funkcję reprezentanta ojca zabitej osiemnastolatki, przypominając zebranym o kluczowym detalu tej sprawy. Adwokat stanowczo oświadczył, że prowadzący feralnego mercedesa doskonale zdawał sobie sprawę z faktu, że absolutnie nie powinien siadać za kółkiem w takim stanie.

Tylko wiek go tłumaczy, jak to się mówi „młody i głupi”. Czasem trzeba wymiar kary zwiększyć. Przedmiotem osądu jest to kim był oskarżonym wtedy, a nie kim jest teraz. W przeciwnym razie trzeba by go przeprosić, bo on się zmienił. O pięciu latach kary mówilibyśmy, gdyby ta skala błędów była inna, ale to nie jest tak, że sam stopień upojenia alkoholowego, zdarzenia ma miejsce o 3 w nocy, a próbka pobrana została po trzech godzinach. I on miął 1,55 promila we krwi. To trzeba się zastanowić, ile miał w czasie zdarzenia alkoholu - mówił mecenas.

Sąd wydał prawomocny wyrok za śmierć osiemnastoletniej Ani

Dokładnie 27 maja Sąd Okręgowego zdecydowali się utrzymać karę ośmiu i pół roku pozbawienia wolności dla młodego mordercy drogowego, wyrzucając do kosza wnioski adwokatów.

Wydana decyzja zyskała natychmiast status prawomocnej i ostatecznej w tej głośnej sprawie. Podczas ustnego argumentowania werdyktu sędzia jasno wyjaśnił, że badanie relacji między sprawcą a ofiarą nie miało sensu, gdyż ich wzajemne kontakty zostały już wystarczająco udokumentowane w aktach. Władza sądownicza dobitnie potwierdziła, że nieżyjąca nastolatka była bezbronną pasażerką, co stanowiło najważniejszy filar w wyliczaniu odpowiedniego wymiaru kary dla pijanego pirata.

Podczas odczytywania uzasadnienia sędzia powołał się na szokujące nagrania z kamerki samochodowej pojazdu, który chwilę przed śmiercią minął z dużą prędkością Olaf K. Film zarejestrował agresywne manewry wyprzedzania, nagłe skoki między pasami oraz zawrotną szybkość, z jaką rozbity potem mercedes zostawiał inne maszyny daleko w tyle. Zgodnie z wyliczeniami ekspertów, od tego pirackiego rajdu do uderzenia w słup upłynęło zaledwie dwadzieścia sekund.

Wymiar sprawiedliwości nie dopatrzył się żadnych niejasności przy rekonstruowaniu finałowych sekund tej drogowej katastrofy. Orzekający sędziowie wykazali, że kompletnie pijany dwudziestolatek pędził swoim samochodem jak szaleniec i całkowicie zlekceważył tragiczny stan techniczny swojego pojazdu. Raporty biegłych potwierdziły jednoznacznie, że opony w niemieckiej maszynie nie posiadały praktycznie żadnego bieżnika, co przy mokrym asfalcie musiało skończyć się poślizgiem.

W orzeczeniu końcowym sąd stanowczo odrzucił zarówno prośby o lżejszy wyrok, jak i żądania zaostrzenia sankcji zawnioskowane przez prokuratora. Skład orzekający zaznaczył wyraźnie, że młoda metryka sprawcy nie usprawiedliwia faktu brutalnego odebrania życia osiemnastoletniej pasażerce.

W opinii wymiaru sprawiedliwości pobyt za kratami przez ponad osiem lat spełni rolę karnej izolacji od społeczeństwa, ale także zmusi skazanego pirata drogowego do głębokiego zastanowienia się nad nieodwracalnymi skutkami wsiadania za kierownicę po pijaku.