Na drodze powiatowej 1406S w Zarzeczu od 22 lipca 2026 roku będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu. Dla mieszkańców gminy Łodygowice i kierowców przejeżdżających przez tę część powiatu oznacza to konieczność korzystania z wyznaczonego objazdu.
Jak informuje Powiat Żywiecki, objazd poprowadzono drogami wojewódzkimi. To najważniejsza informacja dla osób, które na co dzień poruszają się trasami przez Zarzecze, Tresną, Oczków i Żywiec.
Jak przebiega objazd?
Z opublikowanego komunikatu wynika, że objazd wyznaczono przez trzy odcinki dróg wojewódzkich. Trasa została rozpisana etapami, co ułatwia kierowcom sprawdzenie, jak dojechać do celu mimo zmian na drodze powiatowej.
- DW 948 na odcinku Tresna – Oczków,
- DW 946 na odcinku Oczków – Żywiec,
- DW 945 na odcinku Żywiec – Zarzecze.
W praktyce utrudnienia dotyczą nie tylko osób mieszkających bezpośrednio przy drodze 1406S, ale też wszystkich użytkowników tej trasy i kierowców przejeżdżających przez okoliczne miejscowości. Dla wielu mieszkańców to ważna zmiana w codziennych dojazdach, dlatego kluczowe staje się śledzenie oznakowania ustawionego w terenie.
Co wiadomo o dalszej organizacji?
W komunikacie podano również, że trwają przygotowania do utworzenia parkingu dla samochodów osobowych. Na tym etapie nie podano jednak jego dokładnej lokalizacji ani szczegółów dotyczących wielkości czy zasad korzystania z tego miejsca.
Do kiedy mają potrwać utrudnienia?
Najdalszy termin podany w komunikacie dotyczy powrotu do stałej organizacji ruchu. Według zapowiedzi ma ona zostać przywrócona w listopadzie 2026 roku. To jednak termin przewidywany, a nie ostatecznie potwierdzona data zakończenia zmian.
Dla mieszkańców i kierowców oznacza to, że obecne rozwiązanie trzeba traktować jako dłuższe utrudnienie, a nie krótką korektę na kilka dni. Właśnie dlatego znaczenie mają zarówno znajomość trasy objazdu, jak i bieżące zwracanie uwagi na znaki ustawione przy drodze.
Autorzy komunikatu przepraszają za utrudnienia i apelują o ostrożność. Jak wynika z informacji opublikowanych przez zywiec.powiat.pl, kierowcy powinni stosować się do tymczasowego oznakowania, które obecnie reguluje ruch w tym rejonie.
Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI