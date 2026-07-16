Poważne utrudnienia na trasie obok popularnego jeziora w woj. śląskim. Mogą potrwać nawet do późnej jesieni

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-16 8:24

Kierowcy jadący przez Zarzecze muszą liczyć się ze zmianą organizacji ruchu na drodze powiatowej 1406S i korzystać z wyznaczonego objazdu. Trasa prowadzi przez Tresną, Oczków i Żywiec. Według komunikatu Powiatu Żywieckiego utrudnienia mogą potrwać do listopada 2026 roku.

Bariery drogowe z pomarańczowymi lampami ostrzegawczymi. Na wstawce mapa objazdów nad Jeziorem Żywieckim. Szczegóły w Eska.
Autor: Pixabay / Powiat Żywiecki/ Materiały prasowe

Na drodze powiatowej 1406S w Zarzeczu od 22 lipca 2026 roku będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu. Dla mieszkańców gminy Łodygowice i kierowców przejeżdżających przez tę część powiatu oznacza to konieczność korzystania z wyznaczonego objazdu.

Jak informuje Powiat Żywiecki, objazd poprowadzono drogami wojewódzkimi. To najważniejsza informacja dla osób, które na co dzień poruszają się trasami przez Zarzecze, Tresną, Oczków i Żywiec.

Jak przebiega objazd?

Z opublikowanego komunikatu wynika, że objazd wyznaczono przez trzy odcinki dróg wojewódzkich. Trasa została rozpisana etapami, co ułatwia kierowcom sprawdzenie, jak dojechać do celu mimo zmian na drodze powiatowej.

  • DW 948 na odcinku Tresna – Oczków,
  • DW 946 na odcinku Oczków – Żywiec,
  • DW 945 na odcinku Żywiec – Zarzecze.

W praktyce utrudnienia dotyczą nie tylko osób mieszkających bezpośrednio przy drodze 1406S, ale też wszystkich użytkowników tej trasy i kierowców przejeżdżających przez okoliczne miejscowości. Dla wielu mieszkańców to ważna zmiana w codziennych dojazdach, dlatego kluczowe staje się śledzenie oznakowania ustawionego w terenie.

Co wiadomo o dalszej organizacji?

W komunikacie podano również, że trwają przygotowania do utworzenia parkingu dla samochodów osobowych. Na tym etapie nie podano jednak jego dokładnej lokalizacji ani szczegółów dotyczących wielkości czy zasad korzystania z tego miejsca.

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Do kiedy mają potrwać utrudnienia?

Najdalszy termin podany w komunikacie dotyczy powrotu do stałej organizacji ruchu. Według zapowiedzi ma ona zostać przywrócona w listopadzie 2026 roku. To jednak termin przewidywany, a nie ostatecznie potwierdzona data zakończenia zmian.

Dla mieszkańców i kierowców oznacza to, że obecne rozwiązanie trzeba traktować jako dłuższe utrudnienie, a nie krótką korektę na kilka dni. Właśnie dlatego znaczenie mają zarówno znajomość trasy objazdu, jak i bieżące zwracanie uwagi na znaki ustawione przy drodze.

Autorzy komunikatu przepraszają za utrudnienia i apelują o ostrożność. Jak wynika z informacji opublikowanych przez zywiec.powiat.pl, kierowcy powinni stosować się do tymczasowego oznakowania, które obecnie reguluje ruch w tym rejonie.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

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