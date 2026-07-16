Na drodze powiatowej 1406S w Zarzeczu od 22 lipca 2026 roku będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu. Dla mieszkańców gminy Łodygowice i kierowców przejeżdżających przez tę część powiatu oznacza to konieczność korzystania z wyznaczonego objazdu.

Jak informuje Powiat Żywiecki, objazd poprowadzono drogami wojewódzkimi. To najważniejsza informacja dla osób, które na co dzień poruszają się trasami przez Zarzecze, Tresną, Oczków i Żywiec.

Jak przebiega objazd?

Z opublikowanego komunikatu wynika, że objazd wyznaczono przez trzy odcinki dróg wojewódzkich. Trasa została rozpisana etapami, co ułatwia kierowcom sprawdzenie, jak dojechać do celu mimo zmian na drodze powiatowej.

DW 948 na odcinku Tresna – Oczków ,

na odcinku , DW 946 na odcinku Oczków – Żywiec ,

na odcinku , DW 945 na odcinku Żywiec – Zarzecze.

W praktyce utrudnienia dotyczą nie tylko osób mieszkających bezpośrednio przy drodze 1406S, ale też wszystkich użytkowników tej trasy i kierowców przejeżdżających przez okoliczne miejscowości. Dla wielu mieszkańców to ważna zmiana w codziennych dojazdach, dlatego kluczowe staje się śledzenie oznakowania ustawionego w terenie.

Co wiadomo o dalszej organizacji?

W komunikacie podano również, że trwają przygotowania do utworzenia parkingu dla samochodów osobowych. Na tym etapie nie podano jednak jego dokładnej lokalizacji ani szczegółów dotyczących wielkości czy zasad korzystania z tego miejsca.

Do kiedy mają potrwać utrudnienia?

Najdalszy termin podany w komunikacie dotyczy powrotu do stałej organizacji ruchu. Według zapowiedzi ma ona zostać przywrócona w listopadzie 2026 roku. To jednak termin przewidywany, a nie ostatecznie potwierdzona data zakończenia zmian.

Dla mieszkańców i kierowców oznacza to, że obecne rozwiązanie trzeba traktować jako dłuższe utrudnienie, a nie krótką korektę na kilka dni. Właśnie dlatego znaczenie mają zarówno znajomość trasy objazdu, jak i bieżące zwracanie uwagi na znaki ustawione przy drodze.

Autorzy komunikatu przepraszają za utrudnienia i apelują o ostrożność. Jak wynika z informacji opublikowanych przez zywiec.powiat.pl, kierowcy powinni stosować się do tymczasowego oznakowania, które obecnie reguluje ruch w tym rejonie.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

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