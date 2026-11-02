Pożar smażalni ryb w Mikołowie. Kultowa Rybołówka całkowicie spłonęła

Zbliżał się rutynowy finał sezonu w jednym z najpopularniejszych punktów gastronomicznych na Śląsku. Zarządzający mikołowskim Fish Parkiem „Rybołówka” zamierzali ogłosić zimową przerwę w pracy smażalni oraz wyrazić wdzięczność gościom za miniony rok. Plany te pokrzyżował jednak dramatyczny incydent, w wyniku którego cały lokal uległ całkowitemu spaleniu w pożarze.

Ogień pojawił się w obiekcie w niedzielę, 1 listopada. Następnego dnia, czyli w poniedziałek 2 listopada, właściciele opublikowali szczegółowe informacje na ten temat na Facebooku.

- Mieliśmy dziś opublikować post o zakończeniu sezonu letniego i zamknięciu smażalni na okres zimowy… Chcieliśmy podziękować Wam za kolejny sezon i za to, że byliście z nami kolejny rok. Niestety życie napisało zupełnie inny scenariusz – przekazali właściciele Rybołówki.

Rozmiary powstałych strat są gigantyczne, a z relacji gospodarzy wynika, że żywioł doszczętnie pochłonął budynek smażalni.

Wczoraj spaliła się nasza smażalnia. Do zera. Bardzo trudno nam o tym pisać. W jednej chwili wydarzyło się coś, z czym wciąż próbujemy się oswoić, w co aż trudno nam samym uwierzyć. Niestety to co widzicie to nie AI – napisali w poruszającym wpisie.

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Mimo gigantycznych zniszczeń gospodarze obiektu podzielili się także pozytywną informacją. Żadne ze zwierząt żyjących na terenie ośrodka nie odniosło obrażeń w trakcie zdarzenia. Płomienie ominęły również znacznie oddalone od zniszczonej gastronomii budynki, dzięki czemu sklep z przetworami rybnymi oraz wędzarnia ocalały z pożaru.

Ocalenie tej części infrastruktury ma kluczowe znaczenie w obliczu nadchodzących świąt, ponieważ mikołowska Rybołówka szykuje się do tradycyjnej przedświątecznej sprzedaży karpi przed Bożym Narodzeniem.

Gospodarze nie ukrywają przy tym niepewności co do dalszych losów swojego biznesu, który w ostatnich latach zmagał się ze sporymi problemami. Na kondycji finansowej ośrodka mocno odbiły się wcześniejsze remonty oraz powiązane z nimi zamknięcie drogi.

– Nie wiemy jeszcze, co będzie dalej. Ostatnie lata i tak już były dla nas bardzo trudne – zamknięcie drogi i remont dały nam nieźle popalić. Myśleliśmy, że już powoli zaczynamy wychodzić na prostą… a jednak nie – dodali właściciele.

Obecnie nie są jeszcze znane przyczyny pojawienia się ognia ani dokładna wycena strat. Pod znakiem zapytania stoi także ewentualna odbudowa zniszczonej smażalni oraz jej termin.

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Zlokalizowany przy ulicy Kąty 13 w Mikołowie Fish Park „Rybołówka” to rozbudowany obiekt wykraczający poza ramy zwykłej gastronomii. Na tym terenie obok smażalni funkcjonują również łowisko dla wędkarzy, sklep rybny, wędzarnia oraz rodzinna strefa rekreacyjna.

Zainteresowanie tym punktem najlepiej obrazują oceny użytkowników sieci. W serwisie Google mikołowski kompleks Rybołówka zebrał około 5,9 tysiąca recenzji ze średnią 4,2 na 5 gwiazdek.

Kulinarna renoma lokalu opierała się głównie na rybach przyrządzanych na maśle. Klienci zamawiali tam gatunki słodkowodne, w tym karpia, pstrąga, sandacza, jesiotra, szczupaka, amura i suma. W karcie dań widniały także dorsz, turbot oraz flądra dostarczane przez rybaka z nadmorskiego Mrzeżyna.

Prowadzący biznes od zawsze zaznaczali, że u podstaw ich gastronomii leży zamiłowanie do owoców morza i ryb. W kuchni bazowali na tradycyjnych metodach oraz świeżym surowcu, całkowicie rezygnując z wysoce przetworzonych i gotowych wyrobów rybnych.

Kompleks w Mikołowie przyciągał jednak nie tylko smakoszy. Dzięki obecności mini zoo, stawów wędkarskich, ścieżek spacerowych i placów zabaw, obiekt ten stanowił popularny cel rodzinnych wyjazdów weekendowych w sezonie wiosenno-letnim.

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Gastronomiczna część obiektu działała cyklicznie, przyjmując gości przeważnie od kwietnia do końca października. Zakończenie tegorocznej pracy miało przebiec pod znakiem rutynowych podziękowań dla odwiedzających, jednak wybuch pożaru kompletnie zniweczył zamierzenia właścicieli lokalu.

W tej chwili prowadzący obiekt nie potrafią zadeklarować, czy i w jakim terminie zniszczony punkt wznowi działanie. W swoim poruszającym wpisie wyrazili wdzięczność wszystkim za okazywane w tych trudnych chwilach wsparcie.

– Na ten moment nie potrafimy powiedzieć nic więcej. Dziękujemy, że jesteście z nami. Wasze wsparcie i każde dobre słowo są teraz dla nas bardzo ważne – podsumowali właściciele Rybołówki.

Pożar Rybołówki w Mikołowie: