Doczeka się własnego filmu. To hołd za lata poświęceń

Film „Adam” zabiera widzów w podróż do czasów, gdy skoki narciarskie w Polsce dopiero zdobywały status sportu narodowego. Produkcja pokaże młodego Adama Małysza z Wisły, który zmagał się nie tylko z trudami treningów i wyzwaniami na belce startowej, ale też z presją, wątpliwościami i ciężarem oczekiwań. To historia o chwilach słabości, które mogły przekreślić przyszłość mistrza, oraz o decyzjach, które doprowadziły go na szczyt.

Sam Małysz podkreśla osobisty charakter projektu.

– Skoki narciarskie to coś więcej niż widowisko w telewizji. To presja, samotność i momenty, w których wszystko zależy od jednej decyzji. Film pokazuje tę niewidoczną stronę mojej kariery – mówi legendarny skoczek.

Kto wcieli się w rolę Adama Małysza? Oto obsada aktorska

Główną rolę w filmie powierzono Bartłomiejowi Deklewie, młodemu aktorowi, który zdobył już uznanie w takich produkcjach jak „Absolutni debiutanci” czy „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”. Twórcy podkreślają, że jego warsztat emocjonalny pozwoli wiarygodnie oddać wewnętrzne zmagania Małysza – od lęków i wątpliwości po triumfy, które zapisały się w historii polskiego sportu.

W obsadzie pojawi się również plejada polskich gwiazd:

Maja Szopa jako Izabela Małysz,

jako Izabela Małysz, Paweł Koślik jako trener Apoloniusz Tajner,

jako trener Apoloniusz Tajner, Tomasz Kot jako menedżer Edi Federer.

Na ekranie zobaczymy także Ireneusza Czopa, Andrzeja Kłaka, Piotra Głowackiego i Dorotę Pomykałę.

Reżyserem filmu jest Tomek Matuszczak, który stawia na realizm i autentyczność. – To opowieść o dojrzewaniu i człowieku z krwi i kości. Chcę, żeby film był szczery, bliski codzienności i realiom Polski końca lat 90. – podkreśla reżyser.

Kiedy film o Adamie Małyszu trafi do kin?

Plan zdjęciowy potrwa około trzech miesięcy i obejmie Warszawę, Wisłę, Szczyrk oraz niemiecki Oberstdorf. Produkcja stara się wiernie odtworzyć zimowe realia lat 90., a sceny skoków mają pokazać sport z zupełnie nowej perspektywy – emocjonalnie i od środka, nie tylko w telewizyjnych transmisjach.

– To duże wyzwanie produkcyjne. Chcemy pokazać widzom codzienność skoczka, jego dramaty i radości, a także wyjątkową atmosferę tamtej epoki – mówi Maciej Rzączyński, CEO East Studio, odpowiedzialnego za produkcję.

Film „Adam” trafi na ekrany kin w 2027 roku. Za dystrybucję odpowiada Monolith Films, a realizacją zajmuje się East Studio – polski dom produkcyjny obecny na rynku od 2010 roku, znany z łączenia ambicji artystycznych z sukcesem komercyjnym. Studio ma w dorobku m.in. głośny film „Broad Peak” oraz innowacyjny mikroserial „Otchłań” dla młodzieży.

„Adam” to opowieść nie tylko o sportowych triumfach, ale też o presji, samotności i dramatycznych wyborach, które definiują legendę. Produkcja ma szansę pokazać, że historia Adama Małysza to nie tylko skoki na odległość, ale przede wszystkim człowiek i jego niewidoczna droga na szczyt.