Doczeka się własnego filmu. To hołd za lata poświęceń
Film „Adam” zabiera widzów w podróż do czasów, gdy skoki narciarskie w Polsce dopiero zdobywały status sportu narodowego. Produkcja pokaże młodego Adama Małysza z Wisły, który zmagał się nie tylko z trudami treningów i wyzwaniami na belce startowej, ale też z presją, wątpliwościami i ciężarem oczekiwań. To historia o chwilach słabości, które mogły przekreślić przyszłość mistrza, oraz o decyzjach, które doprowadziły go na szczyt.
Sam Małysz podkreśla osobisty charakter projektu.
– Skoki narciarskie to coś więcej niż widowisko w telewizji. To presja, samotność i momenty, w których wszystko zależy od jednej decyzji. Film pokazuje tę niewidoczną stronę mojej kariery – mówi legendarny skoczek.
Kto wcieli się w rolę Adama Małysza? Oto obsada aktorska
Główną rolę w filmie powierzono Bartłomiejowi Deklewie, młodemu aktorowi, który zdobył już uznanie w takich produkcjach jak „Absolutni debiutanci” czy „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”. Twórcy podkreślają, że jego warsztat emocjonalny pozwoli wiarygodnie oddać wewnętrzne zmagania Małysza – od lęków i wątpliwości po triumfy, które zapisały się w historii polskiego sportu.
W obsadzie pojawi się również plejada polskich gwiazd:
- Maja Szopa jako Izabela Małysz,
- Paweł Koślik jako trener Apoloniusz Tajner,
- Tomasz Kot jako menedżer Edi Federer.
Na ekranie zobaczymy także Ireneusza Czopa, Andrzeja Kłaka, Piotra Głowackiego i Dorotę Pomykałę.
Reżyserem filmu jest Tomek Matuszczak, który stawia na realizm i autentyczność. – To opowieść o dojrzewaniu i człowieku z krwi i kości. Chcę, żeby film był szczery, bliski codzienności i realiom Polski końca lat 90. – podkreśla reżyser.
Kiedy film o Adamie Małyszu trafi do kin?
Plan zdjęciowy potrwa około trzech miesięcy i obejmie Warszawę, Wisłę, Szczyrk oraz niemiecki Oberstdorf. Produkcja stara się wiernie odtworzyć zimowe realia lat 90., a sceny skoków mają pokazać sport z zupełnie nowej perspektywy – emocjonalnie i od środka, nie tylko w telewizyjnych transmisjach.
– To duże wyzwanie produkcyjne. Chcemy pokazać widzom codzienność skoczka, jego dramaty i radości, a także wyjątkową atmosferę tamtej epoki – mówi Maciej Rzączyński, CEO East Studio, odpowiedzialnego za produkcję.
Film „Adam” trafi na ekrany kin w 2027 roku. Za dystrybucję odpowiada Monolith Films, a realizacją zajmuje się East Studio – polski dom produkcyjny obecny na rynku od 2010 roku, znany z łączenia ambicji artystycznych z sukcesem komercyjnym. Studio ma w dorobku m.in. głośny film „Broad Peak” oraz innowacyjny mikroserial „Otchłań” dla młodzieży.
„Adam” to opowieść nie tylko o sportowych triumfach, ale też o presji, samotności i dramatycznych wyborach, które definiują legendę. Produkcja ma szansę pokazać, że historia Adama Małysza to nie tylko skoki na odległość, ale przede wszystkim człowiek i jego niewidoczna droga na szczyt.