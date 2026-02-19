Powstaje film o legendzie skoków narciarskich. Produkcja ujawni nieznaną stronę sportowca

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-02-19 19:52

Ćwierć wieku minęło od pamiętnego triumfu Adama Małysza w Turnieju Czterech Skoczni, a jego historia wkracza teraz na ekrany kin. Film „Adam” odsłania nieznane oblicze polskiego skoczka – trudną drogę na szczyt, presję, wątpliwości i momenty, które ukształtowały legendę, zanim miliony Polaków zaczęły śledzić jego skoki.

Doczeka się własnego filmu. To hołd za lata poświęceń

Film „Adam” zabiera widzów w podróż do czasów, gdy skoki narciarskie w Polsce dopiero zdobywały status sportu narodowego. Produkcja pokaże młodego Adama Małysza z Wisły, który zmagał się nie tylko z trudami treningów i wyzwaniami na belce startowej, ale też z presją, wątpliwościami i ciężarem oczekiwań. To historia o chwilach słabości, które mogły przekreślić przyszłość mistrza, oraz o decyzjach, które doprowadziły go na szczyt.

Sam Małysz podkreśla osobisty charakter projektu.

– Skoki narciarskie to coś więcej niż widowisko w telewizji. To presja, samotność i momenty, w których wszystko zależy od jednej decyzji. Film pokazuje tę niewidoczną stronę mojej kariery – mówi legendarny skoczek.

Polecany artykuł:

Kacper Tomasiak wrócił z Igrzysk. Uwagę zwróciło to, co dostał na talerzu

Kto wcieli się w rolę Adama Małysza? Oto obsada aktorska

Główną rolę w filmie powierzono Bartłomiejowi Deklewie, młodemu aktorowi, który zdobył już uznanie w takich produkcjach jak „Absolutni debiutanci” czy „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”. Twórcy podkreślają, że jego warsztat emocjonalny pozwoli wiarygodnie oddać wewnętrzne zmagania Małysza – od lęków i wątpliwości po triumfy, które zapisały się w historii polskiego sportu.

W obsadzie pojawi się również plejada polskich gwiazd:

  • Maja Szopa jako Izabela Małysz,
  • Paweł Koślik jako trener Apoloniusz Tajner,
  • Tomasz Kot jako menedżer Edi Federer.

Na ekranie zobaczymy także Ireneusza Czopa, Andrzeja Kłaka, Piotra Głowackiego i Dorotę Pomykałę.

Reżyserem filmu jest Tomek Matuszczak, który stawia na realizm i autentyczność. – To opowieść o dojrzewaniu i człowieku z krwi i kości. Chcę, żeby film był szczery, bliski codzienności i realiom Polski końca lat 90. – podkreśla reżyser.

"Leć Adam, leć!". Co wiesz o Adamie Małyszu? Rozwiąż popkulturowy quiz o słynnym skoczku
Pytanie 1 z 10
Kto z rodziny Adama Małysza również był skoczkiem narciarskim?

Kiedy film o Adamie Małyszu trafi do kin?

Plan zdjęciowy potrwa około trzech miesięcy i obejmie Warszawę, Wisłę, Szczyrk oraz niemiecki Oberstdorf. Produkcja stara się wiernie odtworzyć zimowe realia lat 90., a sceny skoków mają pokazać sport z zupełnie nowej perspektywy – emocjonalnie i od środka, nie tylko w telewizyjnych transmisjach.

– To duże wyzwanie produkcyjne. Chcemy pokazać widzom codzienność skoczka, jego dramaty i radości, a także wyjątkową atmosferę tamtej epoki – mówi Maciej Rzączyński, CEO East Studio, odpowiedzialnego za produkcję.

Film „Adam” trafi na ekrany kin w 2027 roku. Za dystrybucję odpowiada Monolith Films, a realizacją zajmuje się East Studio – polski dom produkcyjny obecny na rynku od 2010 roku, znany z łączenia ambicji artystycznych z sukcesem komercyjnym. Studio ma w dorobku m.in. głośny film „Broad Peak” oraz innowacyjny mikroserial „Otchłań” dla młodzieży.

„Adam” to opowieść nie tylko o sportowych triumfach, ale też o presji, samotności i dramatycznych wyborach, które definiują legendę. Produkcja ma szansę pokazać, że historia Adama Małysza to nie tylko skoki na odległość, ale przede wszystkim człowiek i jego niewidoczna droga na szczyt.

Śląsk Radio ESKA Google News
Wisła
adam małysz
skoki narciarskie
film