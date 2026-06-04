Potężne ulewy zalały Śląsk. Tysiące strażaków wyjechało do nocnych interwencji

Gwałtowne burze nad Śląskiem. Ogromna mobilizacja służb ratunkowych

Skutki niesprzyjającej pogody w województwie śląskim wymagały zaangażowania ponad 2300 strażaków. Jak poinformowała katowicka PSP, ratownicy interweniowali w związku z intensywnymi opadami oraz przechodzącym przez region frontem burzowym.

Akcje strażaków rozpoczęły się w środę po południu i trwały niemal do północy. Ich działania koncentrowały się głównie na usuwaniu skutków podtopień. Ratownicy wypompowywali wodę z budynków i zalanych ulic, z których część była czasowo wyłączona z ruchu.

- W związku z intensywnymi opadami deszczu i burzami, które przeszły nad województwem śląskim w dniu wczorajszym, straż pożarna interweniowała prawie 380 razy – napisali strażacy z KM PSP w Katowicach na oficjalnym profilu w social mediach.

Zalany powiat rybnicki, Ruda Śląska i Jastrzębie-Zdrój. Ponad pół tysiąca zastępów w akcji

Jak przekazała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej PSP bryg. Aneta Gołębiowska, do działań skierowano blisko 530 zastępów straży pożarnej. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w powiecie rybnickim, a także w Rudzie Śląskiej i Jastrzębiu-Zdroju.

- Działania polegały przede wszystkim na wypompowaniu wody z zalanych i podtopionych budynków i dróg. W działania zaangażowanych było ponad 2 300 strażaków PSP i OSP ( ponad 530 zastępów) – dodają strażacy na Facebooku.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach poinformowało, że mimo intensywnych opadów nie doszło do przekroczenia stanów ostrzegawczych ani alarmowych na rzekach w województwie śląskim.

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