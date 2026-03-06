Polskie Pendolino w Czechach! Gdzie nim pojedziemy?

Polskie Pendolino wyjedzie za granicę. PKP Intercity uruchomi połączenia w Czechach

Pendolino należące do PKP Intercity od 9 marca będzie kursować po czeskich torach na trasie Bohumin–Praga – poinformowało w piątek PKP Intercity. Przejazdy będą realizowane do 17 czerwca. Jak podkreśliło PKP Intercity, będzie to pierwszy przypadek w historii, gdy polskie Pendolino będzie wykonywać przewozy pasażerskie poza granicami kraju. W czasie trwania testów z pociągu będą mogli korzystać pasażerowie podróżujący między Bohuminem a Pragą. Obsługę pociągów zapewni czeski personel drużyn konduktorskich, a za ofertę gastronomiczną na pokładzie odpowiadać będzie polska spółka Wars. PKP Intercity wyjaśniło, że przejazdy z pasażerami są wymaganym elementem procesu homologacyjnego w Czechach. Testy w rzeczywistych warunkach eksploatacji mają pozwolić na zakończenie ostatniego etapu dopuszczenia taboru do ruchu na tamtejszej sieci kolejowej.

PKP Intercity posiada obecnie 20 składów Pendolino. Każdy z nich składa się z siedmiu wagonów

„Testy w ramach eksploatacji pozwolą zamknąć ostatni etap homologacji i przygotować tabor do ewentualnego komercyjnego wykorzystania poza Polską i stanowią kolejny element współpracy narodowych przewoźników” – poinformowała spółka w komunikacie. PKP Intercity posiada obecnie 20 składów Pendolino. Każdy z nich składa się z siedmiu wagonów i oferuje łącznie 402 miejsca siedzące dla pasażerów. Pociągi te zostały zaprojektowane do osiągania prędkości do 250 km/h, choć w regularnej eksploatacji na polskich liniach kolejowych poruszają się z maksymalną prędkością 200 km/h. Pendolino obsługuje w Polsce połączenia w najwyższej kategorii Express Intercity Premium (EIP), które łączą największe miasta w kraju. Są to najszybsze pociągi w ofercie przewoźnika.

Dzień dobry!Na našich kolejích se chystá velká specialita (nejen!) pro drážní fajnšmekry. Od 9. března do 17. června bude mezi Prahou a Bohumínem v rámci schvalovacího procesu jezdit polské Pendolino na našich spojích SC 511 / 516.Tak se přijďte svézt! 🇵🇱🤝🇨🇿@PKPIntercityPDP pic.twitter.com/pKAJD09MkT— České dráhy (@ceskedrahy_) February 26, 2026