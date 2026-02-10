Przemysłowa mapa Zagłębia się rozrasta

W przemysłowej części Dąbrowy Górniczej, przy ul. Roździeńskiego, powstanie nowoczesny zakład chemii budowlanej, który ma stać się jednym z najważniejszych punktów produkcyjnych firmy ATLAS w Polsce. Inwestycja realizowana jest przy wsparciu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i wpisuje się w strategię rozwoju zarówno krajowego, jak i zagranicznego.

Nowy zakład będzie niskoemisyjny, a jego procesy produkcyjne w dużej mierze zautomatyzowane i zdigitalizowane. Dzięki temu ATLAS zwiększy wydajność oraz jakość swoich produktów, takich jak: wyroby gotowe, tynki dyspersyjne, gładzie polimerowe czy emulsje gruntujące.

– To dla nas wyjątkowy moment. Rozszerzamy działalność w Dąbrowie Górniczej, rozwijamy nowoczesne technologie i tworzymy miejsca pracy w regionie – mówi Paweł Kisiel, prezes zarządu ATLAS.

Rozbudowa zakładu to także szansa dla lokalnego rynku pracy. Nowe stanowiska powstaną nie tylko w produkcji, ale również w działach technicznych, utrzymania ruchu oraz logistyki. Wsparcie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pozwala firmie skuteczniej realizować projekt, a jednocześnie daje impuls rozwojowy dla całego regionu.

Zobaczcie zdjęcia z podpisania umowy na budowę nowego zakładu produkcyjnego.

Co wiadomo o rozbudowie zakładu Atlas w Dąbrowie Górniczej?

Zakład w Dąbrowie Górniczej powstał w 1999 roku i od tego czasu specjalizuje się w produkcji suchych mieszanek chemii budowlanej. Nowa inwestycja zwiększy moce produkcyjne, a firma planuje też ekspansję na rynki zagraniczne, w tym do Czech, Słowacji i Rumunii.

ATLAS od lat inwestuje w technologie przyjazne środowisku, a nowa fabryka ma być tego kolejnym przykładem. Automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych nie tylko podnoszą jakość wyrobów, ale również minimalizują emisje, co wpisuje się w trend zrównoważonego przemysłu chemii budowlanej w Polsce.

Decyzję o wsparciu inwestycji odebrali przedstawiciele firmy i strefy: dr hab. Rafał Żelazny – prezes KSSE S.A., Tomasz Kamiński – wiceprezes KSSE, w obecności wiceprezydent Dąbrowy Górniczej Ewy Fudali-Bondel. – To kolejny krok w kierunku nowoczesnego, zrównoważonego przemysłu w Zagłębiu, który przynosi korzyści mieszkańcom i całemu regionowi – podkreślali przedstawiciele strefy.

Nowa fabryka ATLAS to nie tylko inwestycja w produkcję i eksport, ale też w rozwój lokalnej gospodarki. Projekt stwarza możliwości współpracy dla dostawców i kooperantów z regionu, a jednocześnie pokazuje kierunek dla przemysłu: nowoczesność, niskoemisyjność i cyfryzacja procesów.

Czym zajmuje się firma Atlas?

Firma ATLAS to największy producent chemii budowlanej w Polsce i lider krajowego rynku. Jej oferta obejmuje produkty do budowy i remontu budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej oraz przemysłowych. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu firma oferuje materiały o wysokiej jakości, trwałości i bezpieczeństwie, zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów mierzących się z trudnymi wyzwaniami budowlanymi.

Powstała w 1991 roku z inicjatywy trzech łódzkich inżynierów, ATLAS od początku stawia na innowacyjność, wprowadzając nowoczesne rozwiązania techniczne. W laboratoriach badawczo-rozwojowych eksperci z dziedziny chemii i budownictwa projektują nowe produkty i technologie, dbając o rozwój wyrobów, które ułatwiają pracę wykonawcom i podnoszą komfort użytkowników budynków.