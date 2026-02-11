Najlepsza cukiernia Katowice - LISTA

Niezależnie od tego, czy zbliża się Tłusty Czwartek, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, urodziny bliskiej osoby, czy po prostu masz ochotę na chwilę słodkiego zapomnienia, poszukiwanie idealnego miejsca to często klucz do sukcesu. W takich momentach każda osoba w Katowicach zastanawia się, gdzie znajduje się najlepsza cukiernia, która zaspokoi nawet najbardziej wyrafinowane podniebienia. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie TOP 10 katowickich cukierni, bazując na opiniach i ocenach naszych czytelników.

Mille cukiernia Adres: Staromiejska 21, 40-013 Katowice

Ocena w Google Maps: 5

Przykładowa opinia: "Świetne miejsce na kawę i coś słodkiego. Kawa naprawdę bardzo dobra, idealnie zaparzona. Na szczególne wyróżnienie zasługuje sernik baskijski – kremowy, intensywny w smaku – oraz miodownik, który był przepyszny i idealnie wyważony. Duży plus za wybór innych ciastek i drożdżówek, wszystko wygląda bardzo świeżo. Dodatkowo można kupić świeży chleb na zakwasie, co jest super opcją na wynos. Przyjemne wnętrze i miła atmosfera. Zdecydowanie miejsce warte odwiedzenia!" Metra Cukiernia & Kawiarnia - Śniadaniownia Adres: Mikołaja Kopernika 4, 40-064 Katowice

Ocena w Google Maps: 4,9

Przykładowa opinia: "Bardzo spodobała mi się ta kawiarnia. Wnętrze jest niezwykle oryginalne i unikalne, było bardzo przytulnie, a jednocześnie ciekawie wszystko oglądać. Duży wybór różnych deserów. Beza Pavlova była po prostu idealna, sprawiła mi ogromną przyjemność. Obsługa bardzo miła i serdeczna. Na pewno jeszcze tu wrócę" Achy Ochy Pracownia Cukiernicza Adres: Plebiscytowa 13, 40-035 Katowice

Ocena w Google Maps: 4,9

Przykładowa opinia: "Cukiernia absolutnie wyjątkowa! Robią przepiękne, dopracowane w każdym detalu torty, które są nie tylko zachwycające wizualnie, ale przede wszystkim przepyszne. A to najlepsza rekomendacja, bo zazwyczaj nie przepadam za tortami. Wszystkie słodkości są na najwyższym poziomie. Ostatnio braliśmy ciasta i pierniki na święta i wszyscy byli zachwyceni smakiem. Warto też uzbroić się w cierpliwość i czekać na jagodzianki latem, tak dobrych naprawdę nigdzie indziej się nie zje. Z całego serca polecam!" Piekarnia J.Nowak Cukiernia Ciasta Torty Słodycze Adres: Tadeusza Kościuszki 13, 40-049 Katowice

Ocena w Google Maps: 4,9

Przykładowa opinia: "Najlepsza piekarnia w okolicy moim zdaniem, panie miłe, zawsze doradzą, a pieczywo jest wypiekane na miejscu z tyłu zakładu" PAPLOK Cukiernia i pracownia ciast Adres: Juliusza Słowackiego 15, 40-093 Katowice

Ocena w Google Maps: 4,8

Przykładowa opinia: "Zamawiałam wegański tort na kameralne przyjęcie weselne. Tort był śliczny, a jeszcze lepiej smakował. Nie był przesłodzony, za to bardzo delikatny, z owocową nutą przełamującą słodycz. Pięknie, naturalnie przystrojony. Bardzo polecam każdemu!" Zachcianka Cukiernia-Piekarnia-Kawiarnia Adres: Ceglana 55, 40-514 Katowice

Ocena w Google Maps: 4,8

Przykładowa opinia: "Świetne miejsce na śniadanie i coś słodkiego. Na śniadanie wybrałem brioszkę z bekonem i była bardzo dobra. Do tego duży wybór słodkości i pyszna kawa Pumpkin Spice latte. Do domu wziąłem chleb żytni, który również bardzo nam smakował. Obsługa bardzo miła. Warto tam zajrzeć i spędzić czas w przyjemnej atmosferze. Przed lokalem miejsca parkingowe specjalnie dla klientów." Piekarnia Cukiernia Michalski Adres: plac Miarki 2, 40-035 Katowice

Ocena w Google Maps: 4,6

Przykładowa opinia: "Piekarnia - Cukiernia Michalski, to tutaj tradycja spotyka się doskonałą recepturą i wysoką jakością wypieków. Ciasta z tej piekarni to idealny wybór na różne okoliczności - urodziny, święta, czy inne spotkania rodzinne. Na uwagę zasługują serniki, makowce, rolady, i zjawiskowa 🍏🍎 szarlotka z migdałami wprost tańczy na podniebieniu👌 Przy placu Miarki, zrobisz zakupy i usiądziesz na kawę w ciągu dnia☕️🍰 można liczyć na doskonałą flat white, Panie są bardzo miłe i życzliwe. Dużo pozytywnej energii👏👏👏 Polecam to miejsce i te wspaniałe wypieki, również chleby, bułki, chałki i rogale 🍞🥐🥖🥨🥯" Cukiernia Europejska Adres: Świętego Jana 8, 40-012 Katowice

Ocena w Google Maps: 4,4

Przykładowa opinia: "Bardzo lubię to miejsce i zawsze chętnie tu wracam. Duży wybór ciast i deserów sprawia, że zawsze znajduję coś idealnego dla siebie. Kilka razy zamawiałam tutaj torty, za każdym razem były nie tylko przepyszne, ale też pięknie wykonane. Personel jest zawsze przemiły i chętnie pomaga, a wystrój kawiarni tworzy przytulną i wyjątkową atmosferę. To naprawdę miejsce, do którego chce się wracać!" Cukiernia & Kawiarnia Nugat Adres: Gawronów 6, 40-527 Katowice

Ocena w Google Maps: 4,4

Przykładowa opinia: "Bardzo miła obsługa, uśmiechnięta, chyba lubią swoją pracę. Duży wybór słodkości, dobra kawa. Polecam" Cukiernia Europejska Adres: 1 Maja 39, 40-225 Katowice

Ocena w Google Maps: 4,3

Przykładowa opinia: "Ciasta w cenie ok 10pln za kawałek lub 70pln za kg (sernik), bardzo dobre, świeże, zaskoczenie to szarlotka - mimo, że wolę czekoladowe ciasta, to tutaj szarlotka wymiata! Tiramisu jadłem lepsze, za mało kawowo-czekoladowe. Bardziej ciastowo-kremiaste, nie jest to prawdziwe tiramisu. Sernik i szarlotka bez zarzutu. Najlepsze z tych, co próbowaliśmy. WZ poprawna. Czekoladowa fantazja ciekawa i nie jakaś super kremiasta. Podsumowując: ciasta nie czekoladowe są tutaj lepsze. Mają w sprzedaży smaczne pasty na kanapki, ale ostrzegam, że wychodzą drogo - pasta jajeczna z tuńczyka 86pln za kg, czyli małe pudełko to ok 20-30pln. Ale czuć, że domowe i zdrowe:)"