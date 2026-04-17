Zaginęła 17-letnia Miriam Wolniewicz. Policja apeluje o pilną pomoc

W Częstochowie od 16 kwietnia trwają intensywne poszukiwania 17-letniej Miriam Wolniewicz, która nie wróciła ze szkoły do swojego domu przy ul. Worcela. Sprawa budzi poważne obawy służb, ponieważ – jak podkreślają policjanci – istnieje ryzyko, że życie lub zdrowie nastolatki mogą być zagrożone.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że dziewczyna opuściła szkołę, jednak nie dotarła do miejsca zamieszkania i od tego momentu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze prowadzą działania poszukiwawcze i sprawdzają wszystkie możliwe tropy.

Miriam ma 17 lat, około 168 cm wzrostu i średnią budowę ciała. Ma długie blond włosy oraz zielone oczy. W dniu zaginięcia ubrana była w jasną (białą) bluzę, czarne spodnie oraz sportowe buty w kolorze biało-różowym.

Policja zwraca się z apelem do wszystkich osób, które mogły widzieć dziewczynę lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Każdy sygnał – nawet pozornie nieistotny – może mieć kluczowe znaczenie dla odnalezienia nastolatki.

Osoby mogące pomóc proszone są o kontakt z policjantami z Częstochowy pod numerem telefonu 47 858 12 55, z najbliższą jednostką Policji lub pod numerem alarmowym 112.

i Autor: Śląska Policja/ Materiały prasowe

Zaginięcia w Polsce – skala zjawiska

Sprawa Miriam to jeden z wielu przypadków zaginięć odnotowywanych każdego roku w Polsce. Według danych, rocznie zgłaszanych jest od około 13 do 20 tysięcy zaginięć osób. Choć większość z nich kończy się szczęśliwie, a zaginieni odnajdują się – często już w ciągu kilku dni – część spraw pozostaje niewyjaśniona.

Statystyki policyjne pokazują, jak istotny jest czas reakcji. Około 30% osób odnajdywanych jest w ciągu pierwszych 24 godzin od zgłoszenia zaginięcia, około 54% w ciągu 48 godzin, a blisko 77% w ciągu pierwszego tygodnia. W ciągu 30 dni udaje się odnaleźć ponad 90% zaginionych.

Dlatego służby podkreślają, że szybkie zgłoszenie zaginięcia oraz nagłaśnianie takich spraw w mediach i internecie znacząco zwiększa szanse na odnalezienie zaginionej osoby.

W przypadku Miriam Wolniewicz liczy się każda minuta. Policja i bliscy mają nadzieję, że dzięki zaangażowaniu społeczeństwa dziewczyna szybko i bezpiecznie wróci do domu.

