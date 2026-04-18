17-letnia Miriam nie żyje. Tragiczny finał poszukiwań zaginionej nastolatki z Częstochowy

Do zaginięcia doszło 16 kwietnia 2026 roku. Tego dnia 17-latka opuściła szkołę, jednak nie dotarła do swojego domu w Częstochowie. Od tego momentu nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną. Policjanci natychmiast rozpoczęli intensywne działania poszukiwawcze. Sprawdzano każdy sygnał i możliwy trop, a służby podkreślały, że sytuacja może stanowić realne zagrożenie dla życia lub zdrowia dziewczyny.

Policja apelowała o pomoc do wszystkich osób, które mogły widzieć 17-latkę lub posiadały jakiekolwiek informacje o jej losie. Niestety poszukiwania Miriam W. zakończyły się dramatycznie. - Niestety dziewczyna nie żyje. Policjanci pod nadzorem prokuratury będą wyjaśniali szczegóły i okoliczności tego zdarzenia - przekazał oficer prasowy policji.