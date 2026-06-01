73-latek rozciął sobie brzuch piłą. Dramatyczny finał prac w ogrodzie

Spis treści
Wypadek z piłą w Tychach. Informacje portalu 112Tychy.pl
O dramatycznych wydarzeniach jako pierwsza poinformowała redakcja serwisu 112Tychy.pl. Z ustaleń pracujących na miejscu służb wynika, że starszy pan zajmował się rutynowymi porządkami na swojej posesji. W trakcie tych prac 73-latek nie opanował piły ogrodowej i przeciął sobie powłoki brzuszne. Zespoły ratownictwa medycznego, zastępy straży pożarnej oraz policyjne patrole dotarły do poszkodowanego w zaledwie kilka minut.
Polecany artykuł:
Śmigłowiec LPR zabrał 73-latka do szpitala w Katowicach-Ochojcu
Poważny charakter odniesionych obrażeń wymusił natychmiastowe wezwanie na miejsce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ranny senior przez cały czas zachowywał pełną przytomność, a po wstępnym zabezpieczeniu medycznym został przetransportowany drogą powietrzną do placówki w Katowicach-Ochojcu. Ratownicy medyczni podkreślają, że ich błyskawiczna reakcja najprawdopodobniej uratowała pacjentowi życie.
Stan zdrowia poszkodowanego z Tychów. Co mówią lokalne media?
Z początkowych komunikatów przekazywanych przez okoliczne portale informacyjne wynika, że obecnie życie 73-letniego mężczyzny nie jest zagrożone.
Ulica Ustronna w Tychach pod lupą służb ratunkowych
Do wypadku doszło na prywatnej posesji zlokalizowanej przy ulicy Ustronnej. Ratownicy wskazują, że często muszą interweniować w tym rejonie Tychów, zazwyczaj w związku z wypadkami przy pracach ogrodowych i domowych. Istotnym zadaniem strażaków podczas poniedziałkowej akcji było również profesjonalne wyznaczenie oraz zabezpieczenie terenu do lądowania dla helikoptera LPR.
Służby apelują o ostrożność podczas prac z piłą mechaniczną
Mundurowi oraz medycy po raz kolejny apelują o rozsądek przy obsłudze pił mechanicznych we własnym ogródku. Praca z takim sprzętem wymaga maksymalnego skupienia i bezwzględnego zachowania zasad bezpieczeństwa. Prowadzone statystyki jednoznacznie pokazują, że groźne w skutkach incydenty z udziałem starszych osób zdarzają się coraz częściej, a ich finał bywa niezwykle tragiczny.