Pożar pustostanu przy ulicy Francuskiej w Katowicach

W październiku 2025 roku doszło do groźnego pożaru opuszczonej kamienicy zlokalizowanej przy ulicy Francuskiej w Katowicach. Po zakończeniu akcji gaśniczej przez strażaków, śledczy szybko ustalili, że nie był to nieszczęśliwy wypadek. Jak się okazało, ogień został celowo podłożony aż na trzech kondygnacjach budynku, co doprowadziło do ogromnych zniszczeń, w tym spalenia drewnianej konstrukcji dachu. Straty materialne oszacowano na kwotę bliską ćwierć miliona złotych, a uszkodzeniu uległ również zaparkowany w pobliżu samochód.

Kryminalni na tropie podpalacza z Katowic

Sprawą podpalenia w Katowicach od początku zajmowali się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, działający pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe. W ramach prowadzonego przez blisko pięć miesięcy śledztwa kryminalni skrupulatnie zabezpieczali ślady i analizowali nagrania z kamer monitoringu. Kluczowa dla sprawy okazała się opinia biegłego z zakresu pożarnictwa, która jednoznacznie potwierdziła, że doszło do celowego zaprószenia ognia. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na wytypowanie i zidentyfikowanie sprawcy tego niebezpiecznego zdarzenia.

19-latek z Sosnowca zatrzymany. Grozi mu 10 lat więzienia

Finał policyjnego śledztwa nastąpił w połowie marca 2026 roku, kiedy to funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego o podpalenie. Okazał się nim 19-letni mieszkaniec Sosnowca, który został doprowadzony do prokuratury na podstawie wydanego wcześniej postanowienia. Mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach oraz zniszczenia mienia. Decyzją prokuratora został on objęty policyjnym dozorem, a za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl