Seria podpaleń w Jastrzębiu-Zdroju. Spłonęły samochody na Turystycznej

Mieszkańcy ulicy Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju z niepokojem obserwowali marcowe wydarzenia na swoim osiedlu. Wszystko zaczęło się 20 marca 2026 roku, kiedy to nieznany wówczas sprawca podpalił wiatę śmietnikową. Zaledwie dwa dni później, 22 marca, sytuacja powtórzyła się, a ogień objął pojemniki na odpady segregowane, rozprzestrzeniając się na zaparkowane w pobliżu pojazdy. W wyniku pożaru całkowitemu zniszczeniu uległy trzy samochody, w tym Fiat Panda, Volkswagen Polo oraz Volkswagen Tiguan. Łączne straty poniesione przez właścicieli mienia oszacowano na ponad 120 tysięcy złotych.

Podpalacz z Jastrzębia w rękach policji. 32-latek aresztowany

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z jastrzębskiej komendy, którzy rozpoczęli żmudne śledztwo w celu ustalenia tożsamości podpalacza. Policjanci dokładnie przeanalizowali materiał dowodowy z miejsc zdarzeń, zabezpieczyli i sprawdzili nagrania z kamer monitoringu oraz rozmawiali z potencjalnymi świadkami. Dzięki zebranym informacjom udało się wytypować, a następnie zatrzymać 32-letniego mieszkańca Jastrzębia-Zdroju. Mężczyzna podczas przesłuchania przyznał się do winy, a Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju na wniosek prokuratury zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Za zniszczenie mienia grozi mu teraz kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl

7