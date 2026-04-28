Ojciec został pobity, 14-latek musiał oddać koszulkę. Wiek zatrzymanych szokuje

Rozbój i pobicie w Jaworznie

Do opisywanego zdarzenia doszło 19 kwietnia w biały dzień, ok. godz. 14:30 na ul. Paderewskiego w Jaworznie. Do 14-letniego chłopaka, który wybrał się z ojcem na przejażdżkę rowerową, podbiegła nagle grupa osób. Domagały się one, by nastolatek oddał im koszulkę i bluzę z napisami miejscowego klubu piłkarskiego. Syna próbował ratować ojciec, który wjechał rowerem między uczestników zajścia. Gdy się przewrócił, został zaatakowany - kopano go w głowę.

Ostatecznie 14-latek oddał napastnikom odzież, po czym szybko wraz z rodzicem zgłosił wszystko policji.

Policja zatrzymała sześciu nastolatków

"Dzięki analizie nagrań z monitoringu oraz przeprowadzonym czynnościom operacyjnym policjanci ustalili i zatrzymali sześciu nieletnich w wieku od 15 do 16 lat, którzy - jak wynika ze zgromadzonego materiału - brali udział w rozboju i pobiciu. W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili również, że motywem działania sprawców była przynależność do innego klubu piłkarskiego. Z zabezpieczonych materiałów dowodowych, w tym zapisów monitoringu oraz analizy telefonów wynikało, że nieletni sympatyzują z innym klubem piłkarskim" - poinformowali przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

Po zatrzymaniach mundurowi przeprowadzili z nastolatkami czynności, a materiał dowodowy trafił do sądu rodzinnego. Ten może zastosować środki wychowawcze, w tym nadzór kuratora, zobowiązanie do określonego postępowania, skierowanie do ośrodka wychowawczego lub umieszczenie w zakładzie poprawczym.

"Podkreślamy! Każda przemoc, również ta motywowana rywalizacją czy zamiłowaniem do innej drużyny piłkarskiej, spotyka się ze zdecydowaną reakcją służb i niesie za sobą poważne konsekwencje prawne" - zaznaczyli funkcjonariusze.

