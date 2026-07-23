Na liście miejscowości, które mają zyskać nowe lub odzyskać dawne połączenia kolejowe, znalazły się Piekary Śląskie. To jeden z kluczowych punktów dla województwa śląskiego w ramach ogólnopolskiego programu #NaszaKolej, który rząd Donalda Tuska zaprezentował 22 lipca 2026 roku. Dla mieszkańców miasta to zapowiedź prawdziwej komunikacyjnej zmiany.

Piekary Śląskie od lat pozostają jednym z największych miast w Polsce, które nie posiadają dostępu do pasażerskiego transportu kolejowego. Choć przez teren miasta przebiegają linie kolejowe, od dawna wykorzystywane są one wyłącznie do przewozów towarowych. Teraz ma się to zmienić.

Pociągiem z Piekar do Katowic i Bytomia

Zapowiedzi dotyczące Piekar Śląskich zakładają przede wszystkim przywrócenie regularnych kursów pociągów pasażerskich. Zgodnie z planem, połączenia miałyby zostać uruchomione w oparciu o istniejącą infrastrukturę towarową. Konieczna będzie jednak budowa przynajmniej jednego nowego przystanku lub stacji, która umożliwi obsługę podróżnych.

Celem inwestycji jest włączenie miasta w sieć kolejową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dzięki temu mieszkańcy zyskaliby możliwość szybkiego i sprawnego dojazdu do kluczowych ośrodków regionu, przede wszystkim do Katowic oraz sąsiedniego Bytomia. To mogłoby znacząco ułatwić codzienne dojazdy do pracy czy szkoły.

Koniec wykluczenia komunikacyjnego

Status miasta bez kolei od dawna był problemem dla ponad 50-tysięcznych Piekar Śląskich. W sytuacji, gdy transport szynowy w całej aglomeracji jest rozwijany i promowany jako alternatywa dla zatłoczonych dróg, brak stacji pasażerskiej stanowił coraz większe utrudnienie. Mieszkańcy byli zdani wyłącznie na transport drogowy – autobusy lub własne samochody.

Uruchomienie pociągów byłoby więc nie tylko symbolicznym powrotem miasta na kolejową mapę Polski, ale przede wszystkim realnym ułatwieniem dla tysięcy osób. Projekt wpisuje się w szerszy trend walki z wykluczeniem komunikacyjnym mniejszych i średnich ośrodków.

Na razie tylko plany

Projekt dla Piekar Śląskich jest częścią ogólnopolskiego programu #NaszaKolej, w ramach którego rząd planuje modernizować i budować linie kolejowe w całym kraju. Na obecnym etapie inwestycja w Piekarach Śląskich znajduje się jednak w fazie planistycznej. Oznacza to, że nie są jeszcze znane szczegółowe harmonogramy, koszty ani dokładna lokalizacja nowego przystanku.

Kolejnymi krokami będą prawdopodobnie przygotowanie studium wykonalności, a następnie opracowanie dokumentacji projektowej. Dopiero po zakończeniu tych etapów i zabezpieczeniu finansowania będzie można mówić o konkretnych terminach rozpoczęcia prac budowlanych. Mieszkańcy muszą więc uzbroić się w cierpliwość, choć sama zapowiedź daje nadzieję na długo wyczekiwaną zmianę.

🚆 27 miast zyska dostęp do kolei.ZSK włączy do sieci kolejowej miejscowości, które dziś są jej pozbawione. To lepszy dojazd do pracy, szkoły, usług publicznych i większych ośrodków - także dla mieszkańców mniejszych miast.#NaszaKolej pic.twitter.com/zM4o7WveOp— Kancelaria Premiera (@PremierRP) July 22, 2026

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