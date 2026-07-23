Pociągi pasażerskie mają wrócić do Piekar Śląskich. To koniec statusu jednego z największych miast bez kolei

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-07-23 12:40

Piekary Śląskie to jedna z największych „białych plam” na kolejowej mapie Polski. Rządowy program #NaszaKolej ma to zmienić i przywrócić połączenia pasażerskie do tego śląskiego miasta. Mieszkańcy mogliby zyskać dzięki temu bezpośredni dojazd pociągiem m.in. do Katowic i Bytomia.

Niebiesko-biały pociąg Kolei Śląskich stoi pod zadaszeniem stacji. O planach powrotu kolei do Piekar pisze Eska Śląskie.
Autor: rail fox (flufftech.net)/ CC BY-SA 4.0

Na liście miejscowości, które mają zyskać nowe lub odzyskać dawne połączenia kolejowe, znalazły się Piekary Śląskie. To jeden z kluczowych punktów dla województwa śląskiego w ramach ogólnopolskiego programu #NaszaKolej, który rząd Donalda Tuska zaprezentował 22 lipca 2026 roku. Dla mieszkańców miasta to zapowiedź prawdziwej komunikacyjnej zmiany.

Piekary Śląskie od lat pozostają jednym z największych miast w Polsce, które nie posiadają dostępu do pasażerskiego transportu kolejowego. Choć przez teren miasta przebiegają linie kolejowe, od dawna wykorzystywane są one wyłącznie do przewozów towarowych. Teraz ma się to zmienić.

Pociągiem z Piekar do Katowic i Bytomia

Zapowiedzi dotyczące Piekar Śląskich zakładają przede wszystkim przywrócenie regularnych kursów pociągów pasażerskich. Zgodnie z planem, połączenia miałyby zostać uruchomione w oparciu o istniejącą infrastrukturę towarową. Konieczna będzie jednak budowa przynajmniej jednego nowego przystanku lub stacji, która umożliwi obsługę podróżnych.

Celem inwestycji jest włączenie miasta w sieć kolejową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dzięki temu mieszkańcy zyskaliby możliwość szybkiego i sprawnego dojazdu do kluczowych ośrodków regionu, przede wszystkim do Katowic oraz sąsiedniego Bytomia. To mogłoby znacząco ułatwić codzienne dojazdy do pracy czy szkoły.

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Koniec wykluczenia komunikacyjnego

Status miasta bez kolei od dawna był problemem dla ponad 50-tysięcznych Piekar Śląskich. W sytuacji, gdy transport szynowy w całej aglomeracji jest rozwijany i promowany jako alternatywa dla zatłoczonych dróg, brak stacji pasażerskiej stanowił coraz większe utrudnienie. Mieszkańcy byli zdani wyłącznie na transport drogowy – autobusy lub własne samochody.

Uruchomienie pociągów byłoby więc nie tylko symbolicznym powrotem miasta na kolejową mapę Polski, ale przede wszystkim realnym ułatwieniem dla tysięcy osób. Projekt wpisuje się w szerszy trend walki z wykluczeniem komunikacyjnym mniejszych i średnich ośrodków.

Na razie tylko plany

Projekt dla Piekar Śląskich jest częścią ogólnopolskiego programu #NaszaKolej, w ramach którego rząd planuje modernizować i budować linie kolejowe w całym kraju. Na obecnym etapie inwestycja w Piekarach Śląskich znajduje się jednak w fazie planistycznej. Oznacza to, że nie są jeszcze znane szczegółowe harmonogramy, koszty ani dokładna lokalizacja nowego przystanku.

Kolejnymi krokami będą prawdopodobnie przygotowanie studium wykonalności, a następnie opracowanie dokumentacji projektowej. Dopiero po zakończeniu tych etapów i zabezpieczeniu finansowania będzie można mówić o konkretnych terminach rozpoczęcia prac budowlanych. Mieszkańcy muszą więc uzbroić się w cierpliwość, choć sama zapowiedź daje nadzieję na długo wyczekiwaną zmianę.

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