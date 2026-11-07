Fenomenalny gol zdecydował! Zdjęcia kibiców z meczu Górnik - Wieczysta

Górnik Zabrze - Wieczysta Kraków 2:1 (1:1) (Zmrzly 33', Janża 90' - Piazon 31')

Górnik Zabrze: Schulze - Zmrzly, Dietz, Josema, Janža - Højholt, Urbański (Liseth 61'), Bernardo (78' Kubicki), Peter Federico (Ikia Dimi 83'), Prekop (61' Antiste), Chłań.

Wieczysta Kraków: Kochalski - Fila, Djermanović, Dujmović, Pestka - Miki Villar (64' Pusić), Christensen (89' Białek), Maigaard - Piazon, Semedo (Lungoyi 89'), Koulouris (Lederman 79').

Sędzia: Wojciech Myć (Włodawa)

Widzów: 27 867

Górnik Zabrze wyszarpał zwycięstwo w końcówce

Spotkanie Górnika Zabrze z Wieczystą Kraków poprzedziła minuta ciszy ku pamięci zabitych w Krakowie. Relację i najważniejsze informacje, dotyczące tragedii w stolicy Małopolski przekazujemy w tym miejscu.

Sam mecz był bardzo emocjonujący. W 31. minucie Lucas Piazon uderzył z dystansu, rykoszet zmylił Schulze i było 0:1. Dwie minuty później Maksym Chłań świetnie dograł, a Ondrej Zmrzly nie dał szans Mateuszowi Kochalskiemu.

Faworyt rozstrzygnął ten mecz w samej końcówce. Kapitalnym strzałem z rzutu wolnego popisał się kapitan, Erik Janża. Podopieczni trenera Michala Gasparika wygrali 2:1 i przynajmniej na jakiś czas zrównali się w ligowej tabeli z Lechem Poznań. Było to zasłużone zwycięstwo. Dość powiedzieć, że wicelider PKO BP Ekstraklasy oddał aż 25 strzałów. Przewaga gospodarzy nie podlegała dyskusji.

Górnik ratuje wygraną w 90. minucie! Erik Janža trafia z rzutu wolnego! 📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Khg2yEWhJW https://t.co/2YFeZohsj1— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 7, 2026

Pod tekstem zamieściliśmy zdjęcia kibiców z meczu Górnik - Wieczysta. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.

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