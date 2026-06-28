Pamiętasz to miejsce? Kiedyś znał je każdy Polak. Słynęło z dziecięcych emocji!

Lunapark w Chorzowie – kiedyś symbol szczęśliwego dzieciństwa

Historia Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie znanego dziś jako Legendia sięga czasów PRL. Dla wielu rodzin była to jedna z nielicznych okazji, by zobaczyć prawdziwe karuzele, kolejki górskie i atrakcje, które wcześniej znano tylko z filmów czy pocztówek od cioci z Ameryki.

W tamtych czasach wyjazd do lunaparku nie był więc zwykłą rozrywką, lecz był wydarzeniem. Często planowanym z wyprzedzeniem, wpisanym w szkolne wycieczki albo rodzinne wypady, które pamięta się przez lata.

PRL-owski klimat, którego dziś już nie ma

Lunapark w Chorzowie miał swój niepowtarzalny klimat. Nie chodziło tylko o atrakcje, ale o całe otoczenie:

"surowe" konstrukcje karuzel

kolejki, które wydawały się dłuższe niż same przejazdy

dźwięki mechanicznych urządzeń i muzyki z głośników

tłumy dzieci i rodzin, które tworzyły wyjątkową atmosferę.

To była rozrywka w stylu PRL. Choć dziś może wydawać się prosta, to wówczas dla wielu osób absolutnie magiczna. Fotografie tego miejsca znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko [ZDJĘCIA]

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Od wyjątkowego wydarzenia do codziennej rozrywki

Kiedyś wesołe miasteczka robiły ogromne wrażenie - dla wielu osób były czymś wyjątkowym, niemal świątecznym wydarzeniem. Wyjazd na karuzele czy kolejki górskie nie zdarzał się co weekend, tylko był planowany z wyprzedzeniem i długo wspominany po powrocie. Dziś parki rozrywki i lunaparki stały się dużo bardziej dostępne, bo można trafić na nie w wielu miastach, a atrakcje są stałym elementem wakacyjnych wyjazdów czy miejskich eventów. Przez to to, co kiedyś budziło efekt wow, dziś częściej traktujemy jako jedną z wielu form spędzania wolnego czasu.