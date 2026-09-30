Sylwester 2026 ponownie w Katowicach

Choć do końca roku zostało jeszcze kilka miesięcy, Telewizja Polska już odsłoniła jedną z najważniejszych kart. „Sylwester z Dwójką” ponownie odbędzie się w Katowicach, pod charakterystycznym Spodkiem.

To właśnie tutaj mieszkańcy regionu będą mogli pożegnać 2026 rok podczas wielkiego plenerowego koncertu. Na miejscu stanie specjalnie przygotowana scena, a organizatorzy zapowiadają występy około 30 gwiazd polskiej muzyki oraz jednego zagranicznego artysty.

Powrót „Sylwestra z Dwójką” pod Spodek nie jest przypadkiem. Katowice już wcześniej gościły wielkie sylwestrowe widowisko Telewizji Polskiej.

Impreza odbyła się tutaj w 2017 roku, a następnie powróciła pod koniec 2025 roku. Wtedy przed Spodkiem pojawiły się tłumy, a na scenie wystąpiły największe nazwiska polskiej estrady oraz zagraniczne gwiazdy.

Tegoroczna edycja oznacza więc kolejną wielką muzyczną noc w samym centrum Katowic.

Sylwester z Dwójką 2025:

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Kto wystąpi na „Sylwestrze z Dwójką” 2026?

To pytanie z pewnością będzie teraz najbardziej interesować widzów. Organizatorzy zapowiadają 30 gwiazd polskiej muzyki oraz jednego artystę zagranicznego.

Na oficjalną listę wykonawców trzeba jednak jeszcze poczekać. Nazwiska mają być ujawniane w kolejnych tygodniach. Można się spodziewać, że podobnie jak podczas poprzedniej edycji na scenie spotkają się artyści reprezentujący różne pokolenia i style muzyczne.

PRzypomnijmy ,że poprzedni „Sylwester z Dwójką” był wyjątkowo mocno obsadzony. Na scenie pod Spodkiem pojawili się m.in. Maryla Rodowicz, Doda, Justyna Steczkowska, Kayah, Dawid Kwiatkowski, Cleo, Margaret, Kuba Badach, Oskar Cyms, Viki Gabor, Roksana Węgiel, Michał Szpak, Ich Troje oraz Piotr Kupicha z zespołem Feel.

Największą zagraniczną gwiazdą wieczoru był Sting. Były lider The Police wykonał swoje największe przeboje, w tym „Englishman in New York” oraz „Every Breath You Take”.

Na scenie pojawili się również włoscy artyści związani z muzyką italo disco – Al Bano i Romina Power oraz Francesco Napoli.

Tłumy pod Spodkiem i wielkie telewizyjne widowisko

Ubiegłoroczny koncert przyciągnął pod Spodek dziesiątki tysięcy osób. Według danych cytowanych przez Wirtualne Media policja szacowała liczbę uczestników na około 29 tys.

„Sylwester z Dwójką” był jednocześnie wielkim wydarzeniem telewizyjnym. Koncert oglądały miliony widzów, a jego najbardziej widowiskowe momenty przyciągały przed ekrany szczególnie dużą publiczność.

Teraz Katowice ponownie szykują się na sylwestrową noc pod Spodkiem.

Kto zaśpiewa podczas „Sylwestra z Dwójką” 2026? Lista artystów będzie sukcesywnie ujawniana. Jedno jest już pewne – największa sylwestrowa scena TVP ponownie stanie w Katowicach.