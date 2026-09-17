Inwestycja Momentum Leisure w Gliwicach: Park Episodia na półmetku

Na Śląsku pełną parą idą prace budowlane prowadzone przez spółkę Momentum Leisure. W Gliwicach wznoszony jest pierwszy w naszym kraju kompleks funkcjonujący pod nowym szyldem Episodia. Realizacja projektu weszła w zaawansowaną fazę, ponieważ inwestor oficjalnie potwierdził sfinalizowanie blisko 55 procent ze wszystkich zaplanowanych dotąd robót budowlanych.

Na placu budowy nieustannie trwają prace związane z konstruowaniem kolejnych budynków oraz niezbędnej infrastruktury. Przedstawiciele mediów otrzymali niedawno zaproszenie do zwiedzenia gliwickiego terenu inwestycyjnego, dzięki czemu mogli na żywo ocenić postępy w miejscu, gdzie w okresie wakacyjnym 2027 roku pojawią się pierwsi turyści.

– To, co odwiedzający mogą dziś zobaczyć, pokazuje, jak szybko ambitna wizja staje się rzeczywistością – mówi Wouter Dekkers, CEO Momentum Leisure.

Obiekt w Gliwicach będzie już czwartym tego typu kompleksem należącym do wspomnianej grupy na terenie Polski. Spółka zamierza tu w pełni wykorzystać wieloletnie doświadczenie, które udało się jej zgromadzić w trakcie projektowania oraz zarządzania istniejącymi już placówkami, kojarzonymi do tej pory pod popularną nazwą Majaland.

Generalny wykonawca CFE wyprzedza harmonogram budowy parku Episodia

Głównym wykonawcą całego tego potężnego przedsięwzięcia została firma CFE. Z informacji przekazanych przez Momentum Leisure wynika, że roboty posuwają się zgodnie z przyjętym planem, i to pomimo mocno niesprzyjających warunków atmosferycznych, które znacznie utrudniały działanie w miesiącach zimowych.

W szczytowym momencie prac na rozległym terenie inwestycji przebywało równocześnie aż 150 wykwalifikowanych pracowników. Do realizacji tego zadania zaangażowano liczne firmy oraz podwykonawców z terenu Polski, głównie z województwa śląskiego, choć nie zabrakło również specjalistów z innych części kraju, a także zagranicznych partnerów pochodzących z Rumunii.

Następny krok w harmonogramie budowy to skomplikowany proces instalacji poszczególnych atrakcji oraz wdrażania zaawansowanych systemów technicznych. W tym samym czasie ekipy będą pracować nad wykończeniem elewacji budynków, porządkowaniem terenu wokół obiektu oraz tworzeniem unikalnej, bajkowej scenografii tematycznej.

Tuż przed oficjalnym przecięciem wstęgi konieczne będzie jeszcze dopracowanie wszelkich detali wewnątrz budynków, uruchomienie stref gastronomicznych oraz punktów z pamiątkami, a także przeprowadzenie rygorystycznych odbiorów technicznych i ostatecznych testów bezpieczeństwa wszystkich urządzeń rozrywkowych.

Strefy tematyczne w parku Episodia: Psi Patrol, Smerfy i SpongeBob

Nowoczesny kompleks Episodia ma funkcjonować bez przerw przez cały rok, a jego główną grupą docelową będą przede wszystkim rodziny z pociechami w przedziale wiekowym od 3 do 15 lat.

Jednym z najważniejszych magnesów przyciągających gości będą specjalnie zaprojektowane strefy, nawiązujące do postaci z uwielbianych animacji. Wśród nich pojawią się przestrzenie inspirowane:

Słynnym bohaterem SpongeBob Kanciastoporty,

Odważnymi pieskami z serialu Psi Patrol,

Kultowymi Wojowniczymi Żółwiami Ninja,

Znanymi na całym świecie Smerfami.

Oprócz licencjonowanych postaci marka Episodia planuje zaoferować odwiedzającym również autorskich bohaterów, unikalne historie oraz wciągającą narrację. Cały teren zostanie wypełniony około 30 różnorodnymi atrakcjami, w tym emocjonującymi kolejkami górskimi, które dostarczą renomowani producenci tacy jak Zierer oraz Gerstlauer.

Firma Momentum Leisure zadeklarowała, że koszty wejściówek do gliwickiego obiektu zostaną utrzymane na pułapie porównywalnym z cennikami innych parków tej grupy w Polsce. Zmotoryzowani turyści będą mogli dodatkowo skorzystać z całkowicie darmowego parkingu tuż przy wejściu.

Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami pierwsi klienci przekroczą bramy nowego śląskiego parku rozrywki dokładnie latem 2027 roku, co z optymizmem potwierdza właściciel inwestycji.

Inwestor nie czeka na ostatnią chwilę i już wystartował z poszukiwaniem odpowiedniego personelu. Docelowo kompleks Episodia zatrudni około 200 osób, które znajdą posadę m.in. w dziale bezpośredniej obsługi klienta, gastronomii, sekcji technicznej, sektorze rozrywkowym, a także w administracji i ścisłym zarządzie.

Poniżej zaprezentowano wizualizację nowego obiektu rozrywkowego:

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Rebranding parków Majaland na markę Episodia

Spore modyfikacje nie ominą także dotychczasowych obiektów należących do Momentum Leisure na terenie naszego kraju. Kompleksy znane do tej pory miłośnikom zabawy jako Majaland przechodzą właśnie proces rebrandingu i w niedalekiej przyszłości będą funkcjonować wyłącznie pod szyldem Episodia.

Właściciel przekonuje, że na pewno nie skończy się tylko na wymianie samych szyldów oraz logotypów. Modernizacji ma towarzyszyć znaczące poszerzenie dostępnej oferty, wprowadzenie zupełnie nowych urządzeń oraz podjęcie szeregu kroków mających na celu maksymalne podniesienie satysfakcji wszystkich odwiedzających.

Jeśli prace budowlane nadal będą posuwać się w narzuconym dotychczas tempie, już w okresie wakacyjnym 2027 roku Gliwice wzbogacą się o potężny, całoroczny park, oferujący gościom około 30 zróżnicowanych atrakcji, nowoczesne rollercoastery oraz strefy bazujące na popularnych licencjach bajkowych.