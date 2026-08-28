Gliwice zbierają uwagi do strategii 2040. Konsultacje potrwają do 11 października

Od 28 sierpnia do 11 października potrwają konsultacje projektu aktualizacji „Strategii rozwoju miasta Gliwice do roku 2040, Gliwice 2040”. Miasto otwiera do konsultacji cały projekt, więc uwagi i propozycje zmian można zgłaszać do każdego z jego zapisów.

Do konsultacji miasto zaprasza mieszkańców, osoby pracujące w Gliwicach, właścicieli nieruchomości oraz tych, którzy korzystają tu z edukacji, kultury, sportu, rozrywki czy opieki zdrowotnej.

Strategię Gliwice 2040 Rada Miasta przyjęła w 2022 roku. Teraz dokument ma zostać dostosowany do zmian, które w ostatnich latach objęły miasto i jego otoczenie gospodarcze, technologiczne oraz geopolityczne. Aktualizacja wynika też z nowych przepisów, które mocniej powiązały strategię gminy z planowaniem przestrzennym i nałożyły na takie dokumenty dodatkowe obowiązkowe elementy.

Strategia ma pokazać, jak będą się rozwijać Gliwice i które inwestycje dostaną priorytet

Dokument określa wizję rozwoju miasta, cele i kierunki działań oraz projekty kluczowe. Wskazuje też części Gliwic, które mają mieć pierwszeństwo przy najważniejszych decyzjach rozwojowych. Zawiera również model struktury funkcjonalno-przestrzennej, czyli plan tego, jak w kolejnych latach ma zmieniać się miejska przestrzeń.

Chodzi między innymi o zabudowę i tereny gospodarcze, transport, infrastrukturę techniczną, zieleń, kulturę, sport i rekreację. Dokument obejmuje też edukację, zdrowie oraz usługi społeczne. Projekt porządkuje cele miasta wokół czterech priorytetów: wyjątkowości miejsca, racjonalnego gospodarowania, aktywności mieszkańców i komfortu środowiskowego. To te cztery obszary mają wyznaczać dalsze decyzje i inwestycje.

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Szpital, obwodnica i 1000 mieszkań. Te projekty wpisano do aktualizacji

Wśród kluczowych przedsięwzięć wskazano Szpital Uniwersytecki - Centrum Chorób Cywilizacyjnych, Dekarbonizację gliwickiego systemu ciepłowniczego, Gliwicki Kwartał Kultury, Obwodnicę Gliwic, Program 1000 mieszkań oraz projekt Gliwice - Miasto Przyjazne Dzieciom. To tylko część planów wpisanych do aktualizacji. Miasto chce jednak konsultować cały projekt, więc uwagi i propozycje zmian można zgłaszać do każdego z jego zapisów.

Miasto chce poznać opinię, czy zapisane w projekcie cele odpowiadają potrzebom Gliwic i czy obrane kierunki rozwoju są trafne. Konsultacje mają też pokazać, czy w dokumencie nie brakuje ważnych spraw i które zapisy wymagają doprecyzowania.

8 września spotkanie w urzędzie. Początek o godz. 17 w sali 147

Otwarte spotkanie poświęcone aktualizacji strategii zaplanowano na 8 września. Odbędzie się w głównej siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali 147 na pierwszym piętrze. Początek o godz. 17.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI