Dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości już działają

Kierowcy poruszający się po drogach województwa śląskiego muszą zwrócić szczególną uwagę na prędkość. Od 30 czerwca uruchomiono dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości (OPP), które mają poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń na drogach.

Nowe systemy kontrolują średnią prędkość pojazdów na autostradzie A1 oraz drodze krajowej nr 81. Przekroczenie obowiązującego limitu może skutkować mandatem i punktami karnymi.

Odcinkowy pomiar prędkości na A1 w Zabrzu

Pierwszy z nowych odcinkowych pomiarów prędkości został uruchomiony na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Zabrze Północ i Zabrze Zachód. Kontrolowany odcinek ma długość 4,2 kilometra. Na trasie obowiązuje standardowe ograniczenie prędkości dla autostrady:

140 km/h dla samochodów osobowych,

80 km/h dla pojazdów ciężarowych.

Nowy OPP na drodze krajowej nr 81

Drugie urządzenie zaczęło działać również 30 czerwca. Zostało zainstalowane na drodze krajowej nr 81 pomiędzy Ochabami Małymi i Skoczowem. Kontrolowany odcinek liczy 3,2 kilometra. Na całej długości obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h dla wszystkich pojazdów.

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Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

System odcinkowego pomiaru prędkości rejestruje moment wjazdu i wyjazdu pojazdu z kontrolowanego odcinka. Na podstawie czasu przejazdu obliczana jest średnia prędkość. Jeżeli przekracza ona obowiązujący limit, właściciel pojazdu może otrzymać mandat oraz punkty karne. Oznacza to, że liczy się prędkość utrzymywana na całym odcinku, a nie tylko w miejscu ustawienia kamer. Jeśli więc zwolnicie przed kamerami, ale poza nimi prędkość była za duża, to raczej należy spodziewać się mandatu.